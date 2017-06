Teniška legenda prepričana, da Serena Williams v moškem tenisu ne bi imela možnosti

McEnroe je sicer veliki oboževalec mlajše sestre Williams. (Foto: AP)

Teniška igralka Serena Williams se pogosto znajde na tapeti, saj se številna imena iz sveta tenisa rada obregnejo ob njeno barvo kože, nosečnost pa tudi spol. Sedemkratnemu zmagovalcu turnirjev za grand slam Johnu McEnroeju je ena izmed najboljših igralk ženskega tenisa očitno stopila na žulj, saj je prepričan, da kljub številnim odlikam ne bi imela možnosti proti moškim kolegom. "Brez dvoma je najboljša tenisačica na svetu," je priznal v intervjuju in nadaljeval, "vendar če bi morala zaigrati v moškem tekmovanju, bi bila verjetno šele sedemstota na lestvici." Teniški as je s tem sprožil številne odzive, čeprav je priznal, da bi bila verjetno zaradi svoje odlične psihične pripravljenosti velik trn v peti moškim kolegom. Ob tem se je obregnil tudi ob spopad, ki bi si ga na teniškem pesku želeli videti mnogi. Tudi predsednik Donald Trump je namreč izrazil željo, da bi si z velikim veseljem ogledal spopad med Williamsovo in McEnroejom. "Tudi o tem sem že razmišljal, vendar sam takšne želje nimam," je bil odkrit tenisač, ki je nadaljeval: "Mislim, da še vedno lahko igram in menim, da bi zmagal, čeprav moji otroci niso tega mnenja. Morda bi se morala pomeriti sedaj, ko je noseča."

Serena ne želi, da bi jo teniška legenda omenjala v svojih nepreverjenih izjavah. (Foto: AP)

Seveda njegove besede niso ostale skrite niti Williamsovi, ki se je na izjavo odzvala kar preko družbenih omrežij: "Dragi John. Obožujem in spoštujem te, vendar prosim izpusti me v svojih izjavah, ki ne temeljijo na dejstvih. Nikoli še nisem igrala proti moškim kolegom, za to niti nimam časa. Prosim spoštuje mene in mojo zasebnost, ozirajoč se na mojo nosečnost. Lep dan vam želim."