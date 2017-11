Thiem preko kamer zaključnega mastersa v Londonu po celem svetu promovira Slovenijo

V Sloveniji? Da, prav ste prebrali. Na nogometnem igrišču nacionalnega nogometnega centra Brdo, bo namreč v soboto, 25. novembra, ob 14. uri teniško obarvana nogometna tekma. V Slovenijo prihaja četrti igralec sveta Avstrijec Dominic Thiem, ki se bo v nogometni ekshibiciji s svojo ekipo pomeril s slovenskimi teniškimi igralci Grego Žemljo, Aljažem Bedenetom, Blažem Kavčičem in drugimi.

Thiem, trenutno četrti igralec na svetovni teniški lestvici ATP, takoj po koncu mastersa v Londonu prihaja v Slovenijo. Kot kapetan in ustanovitelj nogometnega kluba 1. TFC, kjer igrajo tudi drugi avstrijski teniški igralci in trenerji, se bo pomeril proti klubu FC Fantazisti, za katerega poleg kapetana Žemlje, Bedeneta, Kavčiča, Blaža Role in ostalih prav tako igrajo tudi nekdanji igralci in teniški trenerji. "Navdušen sem bil, ko sem videl slike prizorišča, kjer se bo odvila tekma s FC Fantazisti. V imenu svoje ekipe bi se rad zahvalil NZS, ki bo organizirala dogodek. Močno se ga veselim in upam tudi, da bodo gledalci prišli v čim večjem številu," je povedal Thiem.

Tudi Aljaž Bedene, z 49. mestom najbolje uvrščeni slovenski teniški igralec na lestvici ATP, ki pa zastopa barve Velike Britanije, že komaj čaka na nogometni obračun: "Zelo se veselim ponovnega srečanja z Avstrijci. Prvo tekmo v gosteh smo izgubili po enajstmetrovkah, tako da je ostalo malo grenkega priokusa. Želimo si zmagati in dokazati, da smo trenutno boljši."

Tekma bo na igrišču NNC Brdo, vstop pa bo za obiskovalce prost, so še sporočili z Nogometne zveze Slovenije.