Thiem z atomskim tenisom v Rimu prizadejal prvi poraz Nadalu na pesku letos in maščeval finale Madrida

Rafael Nadal je ugledal prvi poraz na pesku letos. In to ravno na zadnjem turnirju pred Roland Garrosom. (Foto: AP)

Thiem je povsem razorožil Rafaela Nadala, ki se tokrat na osrednjem stadionu v Rimu ni znašel najbolje že od samega začetka. Avstrijec je namreč z razbijalskim tenisom povedel z dvema brejkoma prednosti s 5:2, Španec se je nato še vrnil na 4:5, Avstrijec pa je nato uspešno odserviral za osvojitev prvega niza (6:4). V drugem Thiem ni bil več tako dominanten, a je pri 3:3 Nadal znova popustil in kar zapravil nekaj pomembnih točk za osvojitev katere izmed iger. Tako se je s tremi zaporednimi igrami zmage in napredovanja v polfinale veselil Thiem (6:3). V soboto se bo pomeril z boljšim iz četrtfinalnega para Novak Đoković - Juan Martin del Potro. Velja dodati, da je Thiem v osmini finala proti Samu Querreyju rešil kar tri zaključne žogice Američana v podaljšani igri tretjega niza. Thiem je tako maščeval poraz v finalu Madrida izpred petih dni, ko je v dveh (tesnih) nizih slavil Španec. Ta je slavil tudi v Barceloni, kjer je Thiema premagal kar s 6:4 in 6:1. Avstrijec pa je očitno ujel pravo formo ravno v času, ko prihaja najpomembnejši peščeni turnir sezone - Roland Garros. Na drugi strani je Nadal, ki je letos sicer kazal izvrstno formo na pesku, ostal brez možnosti za osmo lovoriko v Rimu. V Večnem mestu je sicer pokal za zmagovalca nazadnje dvignil leta 2013.

V polfinale sta se sicer že pred izpadom Nadala uvrstila John Isner in Aleksander Zverev. Prvi je v četrtfinalu po epskem boju s 7:6, 2:6 in 7:6 premagal Hrvata Marina Čilića. Nemec Zverev pa je s 7:6 in 6:1 razorožil serverja Miloša Raonića. Prav Isner in Zverev si bosta v sobotnem polfinalu stala nasproti.

Podobno kot Nadal je v četrtfinalu WTA turnirja v Rimu obstala tudi slovenska teniška igralka Katarina Srebotnik. V konkurenci dvojic je Srebotnikova z Američanko Abigail Spears izgubila proti drugopostavljenima Švicarki Martini Hingis in Tajvanki Yung-Jan Chan z 2:6 in 4:6.

Izidi:

John Isner (ZDA) - Marin Čilić (Hrv/6) 7:6 (3), 2:6, 7:6 (2)

Aleksander Zverev (Nem/16) - Miloš Raonić (Kan/5) 7:6 (4), 6:1

Dominic Thiem (Avt/8) - Rafael Nadal (Špa/4) 6:4, 6:3

Novak Đoković (Srb/2) - Juan Martin del Potro (Arg)