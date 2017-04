THW Kiela se pač ne zavrača, Zarabec k zebram

Vid Kavtičnik, Aleš Pajovič in zdaj tudi uradno Miha Zarabec. Velenjčan in Celjan sta dres rokometnega velikana že oblekla, Trebanjec bo to naredil šele v naslednji sezoni. Čeprav se je ta možnost v bolje obveščenih rokometnih krogih pojavila že pred mesecem dni, je bilo jasno, da Zaro ni edini, ki ga islandski strateg Alfred Gislasson vidi na mestu poškodovanega Domagoja Duvnjaka.

Miha Zarabec je za RK Celje Pivovarna Laško nastopal od leta 2014 dalje in je zbral že 134 nastopov, na katerih je dosegel 474 zadetkov.

A očitno je natančno tisto, kar zebre potrebujejo za boj z najboljšimi klubi v nemški Bundesligi, med elito Lige prvakov. "Najprej moram reči, da sem izjemno vesel, saj so se mi uresničile otroške sanje, da zaigram za tak klub. Rad bi se zahvalil Rokometnemu klubu Celje Pivovarna Laško za korektnost in podporo ob tem prestopu. Za vse ostalo poslavljanje in zahvale bo še dovolj časa, saj nas trenutno čaka veliko bolj pomembno delo na igrišču. Še vedno je ta trenutek v moji glavi samo delo v Celju, cilji, ki jih imamo in to bom tudi pokazal," je za uradno spletno stran Celjanov povedal Zarabec.





Miha Zarabec se po koncu letošnje sezone, leto dni pred iztekom pogodbe s Celjani, seli k slovitemu Kielu. (Foto: SEHA

Podrobnosti dogovora zaenkrat niso znane, a vodstvo THW Kiela naj bi zanj odštelo 50 tisoč evrov (tolikšna je bila odškodnina določena z aneksom k njegovi pogodbi do junija 2018) ter mu v podpis ponudilo enoletno pogodbo, z možnostjo podaljšanja sodelovanja za še eno sezono. Kiel je pač Kiel, je klub, ki se ga ne zavrača. O tem, da so si ga močno želeli priča tudi podatek, da so bili zanj pripravljeni plačati odškodnino, čemur kljub 9 milijonom evrov proračuna za člansko moštvo, niso najbolj naklonjeni. "Miha je klasični organizator igre, vsekozi nevaren za gol. Z njim je pretok žoge bistveno hitrejši. Ima vse tisto, kar potrebujemo," je prestop 25-letnika komentiral trener Kiela Gislasson.



Navijači se bodo stežka poslovili še od enega pomembnega člena udarne postave, saj je že pred svetovnim prvenstvom v Franciji postalo jasno, da se poslavlja Blaž Janc, zdaj odhaja še priljjubljni Zaro. A po drugi strani Celju Pivovarni Laško uspeva nekaj, kar ne uspeva praktično nikomur v slovenskem športnem prostoru – njihovi najboljši igralci odhajajo v najboljše evropske klube, saj so/bodo v slabem letu dni odšli trije, ki so vrhunsko raven dosegli prav v Zlatorogu in vsi v elitne evropske klube. Blaž Blagotinšek je okrepil evropskega klubskega podprvaka Telekom Veszprem, Blaž Janc bo zaostril konkurenco pri zadnjih zmagovalcih Lige prvakov iz Kielc, naslednji klub Mihe Zarabca THW Kiela pa je sinonim za izjemnost že debelo desetletje.



Kaj pa okrepitve?

O teh zaenkrat ni duha ne sluha! Vsaj o zvenečih imenih ne. Če odštejemo levega zunanjega Daniela Dujšebajeva in desnega zunanjega Branka Vujovića, je zaenkrat zares blizu Zlatorogu desno krilo Jan Jurečič, s posoje se vrača vratar Urh Kastelic. O kakšnem zares zvenečem imenu zaenkrat ni govora, a prav v Celju so mnogi iz rokometnih anonimnežev zrasli v igralce o katerih danes govori cela Evropa, ki odhajajo v klube kot so Veszprem, Kielce, Kiel … Očitno bodo v najbolj rokometnem slovenskem mestu, tudi v prihodnje zagovarjali tezo, da bodo iz talentov delali zvezdnike in jih prodajali, nikakor pa zvezdnikov ne mislijo kupovati.