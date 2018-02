VIDEO: Tim Gajser na operacijo, čeljust dvakrat zlomljena

Neljubi padec Tima Gajserja na dirki v Mantovi (Foto: 24ur.com)

Po informacijah, ki smo jih pridobili ima Tim Gajser dvakrat zlomljeno čeljust. Operacija je neizbežna, poseg bo v tri ure trajajoči operaciji opravil kirurg specialist v bližnji bolnišnici.



"Ne morem dojeti kaj se je sploh zgodilo in kakšno smolo je imel Tim. V tem trenutku nam je zelo težko. V bolnici so poklicali specialista, ki bo Tima nocoj operiral,« je povedal Timov oče in trener Bogomir Gajser.

Spomnimo Gajser je že na uvodu pripravljane sezone doživel šok. 21-letni Makolčan je doživel hud padec na tretji dirki italijanskega prvenstva, ki je potekala v Mantovi. Gajser je večino dirke vozil za vodilnim dirkačem in aktualnim svetovnim prvakom MXGP Antonijem Cairolije, toda sedem minut do konca izteka časa dirke ga je prehitel Jeremy van Horebeek. Slovenski motokrosistični as je želel Belgijca prehiteti, in je bil na dobri poti, da znova osvoji drugo mesto, toda na enem od skokov je bil predolg in padec je bil neizbežen.



Tim Gajser je bil na skoku predolg in z glavo zadel ob motor (Foto: 24ur.com)

Nekdanji svetovni prvak v razredu MX2 in MXGP je ob pristanku z glavo trčil ob motor, zaradi trka pa je za 21 sekund izgubil celo nezavest. Prvotno se je nakazlovalo, da ima zlomljeno čeljust izgubil pa naj bi tudi nekaj zob. Temeljiti zdravniški pregled je razkril, da ima čeljust dvakrat zlomljeno, drugih presnejšeih poškodb pa nima. Glede na trdoto padca iz približno petih petrov in hudega trga z glavo v motor je imel Tim veliko srečo, da ni utrpel hujših poškodb vratu.

Padec je prišel ob nepravem času, saj se sezona svetovnega prvenstva MXGP začne 4. marca v Argentini.