Tim Gajser tokrat z novim izhodiščem: ubraniti naslov prvaka v MXGP

Uvod v sezono bo, kot je zdaj že postala tradicija, na umetno zgrajeni progi na dirkališču Losail. Uvod bo potekal pod žarometi, nočno preizkušnjo bo v soboto Tim Gajser začel kot aktualni svetovni prvak in branilec naslova. Kot prvak je v Katar prišel tudi lani. A takrat je imel v žepu naslov v razredu MX2, v MXGP pa je bil novinec, ki je pred sezono skromno razmišljal o čim več uvrstitvah med najboljše. Potem pa je šokiral tekmece že na prvi dirki in v Katarju prepričljivo zmagal že kar na prvi dirki v najmočnejšem razredu. "Vse poskušam jemati na isti način kot lani. Vem, da je veliko breme, a se s tem skušam ne obremenjevati. V Katar grem sproščen, grem uživat. Ni lahko, a bom poskušal. Če vozim kot na treningih, sem lahko zelo hiter in ponovim, kar sem naredil lani," je pred dnevi na predstavitvi pred novo sezono razmišljal Gajser. Potrdil je, da bo vloga letos povsem drugačna in zanj nova. "Res je, lažje je prvič osvojiti, težje pa je braniti. A moraš to odmisliti in odriniti na stran, se skušati samo osredotočiti in uživati, to je najbolj pomembno," je opisal recept za uspešno spopadanje s tem psihološkim delom dirkanja. Letos je bilo v njegovem načinu dela nekaj sprememb. Na motorju je bil pozneje kot običajno, šele sredi januarja, a meni, da se to ne bo poznalo: "Šele sredi januarja sem bil na motorju na pripravah na Sardiniji. Drugače pa je bilo podobno kot lani, samo vsega malo več. Vsi tekmeci stikajo, vedno je treba več, več, več. Tako da moram tudi sam delati več, sem pa pripravljen za Katar."





Tim Gajser z očetom Bogomirjem, ki je tudi vodja ekipe. (Foto: Aljoša Kravanja)

"Motor je krajši, močnejši, bolje vodljiv. Honda je na vseh področjih naredila korak naprej. Izboljšali so motor, pri startih nam bo to zelo pomagalo. Bomo videli ..." pravi Gajser o novem Hondinem motorju za sezono 2017. Še vedno bo imel pomembno besedo v ekipi njegov oče Bogomir, ki je prvi, s katerim Tim Gajser deli vtise po prihodu s proge in se z njim posvetuje. Tesno sodelovanje Gajserjev je že splošno znano, je pa letos doživelo spremembo: mladi Gajser je šel na svoje, živi z dekletom, tako da ni več v ozkem družinskem krogu. Kot pravi, je bila odločitev prava za osebnostni razvoj, po strokovni plati pa se ni spremenilo nič: še vedno ima ata Gajser prvo in zadnjo besedo. Lanska sezona se je končala tudi s poškodbo na pokalu narodov, ki pa je zdaj že preteklost. Motokros in poškodbe gresta pogosto z roko v roki, tudi Gajser ni imun na padce. Nazadnje se je prav na predstavitvi v Sloveniji, preden se je podal v Katar, prikazal z modrico pod očesom, posledico padca na dirki v Italiji. A je le odmahnil z roko, češ, to je ja malenkost. Kdo bodo njegovi tekmeci? Gajser je seveda kot prvak vroč favorit za uspeh že v Katarju, tudi v sezoni ima nedvomno visoke cilje. A tekmeci ne počivajo, mladi nasprotnik jih je dodatno spodbudil. Za podoben korak kot sam pred lansko sezono se je odločil tudi lanski prvak razreda MX2 Jeffery Herlings.





Antonio Cairoli in Tim Gajser (Foto: Honda Pro Racing

Na priložnost pa bodo prežali tudi izkušeni stari mački: svetovni prvak iz leta 2015 Romain Febvre, pa večkratni prvak, veteran Antonio Cairoli, Clement Desalle, Gautier Paulin, Max Nagl ter Shaun Simpson in Valentin Guillod. Skupno bo v najmočnejši konkurenci 17 tovarniških voznikov oziroma tistih, ki bodo imeli na voljo najboljše motorje. Gajser ne skriva želje, da bi, potem ko je že pri 20 letih na svojem področju dosegel vse, odšel na drugo stran velike luže in se preizkusil še v ameriških spektaklih na prostem in v dvoranah. "Moje sanje so tudi iti v Ameriko, tam sta motokros in superkros dosti bolj priljubljena in v ospredju. Na stadionu je po 80.000 ljudi, vzdušje je čisto drugačno," razmišlja Gajser o prihodnosti. Za zdaj pa je še osredotočen na MXGP. Do prve evropske dirke v Italiji, kjer bodo po pričakovanjih v konkurenci še trije Slovenci, brata Peter in Jernej Irt ter Klemen Gerčar, ki bodo prve neevropske dirke zaradi pomanjkanja financ ali poškodb izpustili, sta še dva meseca. Vmes pa Gajserja in druščino čakajo zanimivi izzivi po vsem svetu, vključno z novostjo, dirko v Indoneziji, ki bo 5. marca. "V Katarju še ni takšnih težav. Je le nekaj ur časovne razlike, a dirkamo ponoči, ko je le kakšnih 23 stopinj Celzija. Bolj težavna bo Indonezija, verjetno bo tako kot lani Tajska. Zelo vroče, ampak za vse bo enako. Treba se je sprijazniti s takšnimi razmerami in odpeljati po najboljših močeh," se s tem, kakšne so okoliščine, ne obremenjuje svetovni prvak.