Tim Gajser zaradi poškodbe v Franciji ne bo nastopil

Gajser ne bo nastopil na VN Francije. (Foto: AP/AMZS)

"Ne morem opisati razočaranja, ker danes ne bom mogel dirkati. Ni v moji naravi, da bi odstopil, toda vsem svojim navijačem obljubljam, da se bom kar najhitreje bo mogoče vrnil še močnejši," je Gajser sporočil v izjavi prek svojega moštva. V soboto je bil 28. v kvalifikacijah in še ni povsem okreval po padcih na dirkah v Latviji in Nemčiji.

"Po številnih zdravniških preiskavah včeraj zvečer in danes zjutraj je ekipa Honde sprejela težko odločitev, da Gajser na dirki v Franciji ne bo nastopil, saj je med dirkanjem čutil bolečine v ramenih. Vrnil se bo v Slovenijo, kjer bo opravil podrobne preiskave, da bi odkrili vzroke težav," so sporočili iz njegove ekipe in dodali, so se tako odločili zaradi Gajserjeve varnosti, saj je imel veliko težav že v kvalifikacijah.