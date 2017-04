Tini Trstenjak se nasmiha nova medalja

Tina Trstenjak (Foto: Miro Majcen)

Tina Trstenjak je bila v prvem krogu evropskega prvenstva, v kategoriji do 63 kilogramov prosta, v prvem dvoboju na turnirju pa izločila Rusinjo Dario Davidovo. Za zmago v A skupini tekmovanja je bila z zlato točko uspešnejša od Italijanke Edwige Gwend in si zagotovila nastop v popoldanskem polfinalu. S tem se je močno približala osvojitvi medalje, že pred turnirjem pa je kot najboljša judoistka minule sezone po točkovanju Mednarodne judo zveze, pa je veljala za prvo favoritinjo v boju za naslov evropske prvakinje.



Ena najboljši slovenskih judoistk vse časov se bo za vstop v veliki finale borila z Nemko Martino Trajdos, v drugem polfinalnem dvoboju pa si bosta nasproti stali Francozinji Clarisse Agbegnenou in Margaux Pinot.