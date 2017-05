FOTO: Trumpu ljubljanska snookerska ekshibicija: 'Upam, da se bova z Ronniejem še vrnila'

Petkratni svetovni prvak, 41-letni Ronnie O'Sullivan, ki si je zaradi svojega hitrega sloga igre prislužil vzdevek Raketa, in trenutno tretji igralec sveta, 27-letni Judd Trump, ki so ga po slogu igranja tudi primerjali z Raketo, sta že ob prihodu za mizo prejela bučen aplavz občinstva, ki so ga sestavljale generacije od otrok do babic in dedkov. Igrala sta na pet zmag oziroma tako imenovani "best of nine". Prvo igro je zanesljivo dobil Trump, tako kot tudi drugo, v kateri sta igralca z nekaj potezami poskrbela za navdušenje občinstva, nekaj pa je bilo tudi "posezonskih", ležernih in zgrešenih udarcev, ki jih na velikih tekmah igralca običajno točneje usmerita. Tudi tretja igra je pripadla Trumpu, ki je po zaostanku in napaki O'Sullivana "ukradel frame" ter povedel že s 3:0. Občinstvo si je zelo želelo zmage Rakete, v četrti igri pa jo je tudi dočakalo, ko je imel tudi dotlej največji "break" oziroma zaporedno število točk v eni igri - sicer za vrhunsko raven skromnih 42. V peti igri je spet prevladoval Trump, ki je gledalce navdušil tudi s prvim "centuryjem" večera, torej z vsaj 100 točkami zapovrstjo v eni igri. Dosegel jih je 117 in povedel s 4:1. Šesto igro je spet dobil za mnoge najbolj nadarjeni igralec snookerja v zgodovini O'Sullivan, tako kot tudi sedmo z nekaj lepimi dolgimi udarci. V osmi igri pa je znova slavil Trump z "breakom" 107 in se veselil končne zmage.

Ronnie "Raketa" O'Sullivan. (Foto: Damjan Žibert)

Po dvoboju je na vprašanje, kaj je najpomembneje pri tem, da postaneš poklicni igralec snookerja, odgovoril: "Mislim, da je najbolj pomembno uživati v snookerju, ga igrati, kolikor ga lahko. Sicer pa je pomembna vadba, vadba, vadba, po pet ur na dan." Trump je bil sicer drugič v Ljubljani. "Prvič sem bil presenečen, saj si nisem mislil, da je ta igra tukaj tako priljubljena. Mislim, da občinstvo zelo dobro pozna snooker, tudi pozdrav, ko je Ronnie vstopil v dvorano, je poskrbel kar za malce kurje polti. Upam, da se bova še vrnila v Ljubljano," je še povedal Trump. O'Sullivan pa je odgovoril na vprašanje glede vzornikov, ne nazadnje je tudi sam zgled številnim mladim po svetu. "Imel sem vzornike, seveda, denimo Jimmyja Whita, ki je igral hitro, napadalno. Sam sem sicer želel pozneje igrati tako kot Steve Davis, a malce hitreje," je malce v šali dejal O'Sullivan in glede prihodnosti dodal, da nima nobenih načrtov, upa le, da bom čim dlje časa ostal z mlajšimi, kot je Trump. Občinstvo sta v Tivoliju sicer najprej ogrela člana mladega vala, 22-letni Belgijec Luca Brecel in leto mlajši Anglež Oliver Lines. V igri na tri zmage se je bolje izkazal slednji, sin prav tako poklicnega igralca snookerja Petra Linesa, ki je tekmeca ugnal s 3:1. Mladeniča sta občinstvo navdušila z nekaj napadalnimi udarci, predvsem pa v zadnji igri oziroma "framu" Brecel z nekaj izvrstnimi "safetyji", iz katerih pa se je Lines vedno izvlekel in na koncu zasluženo zmagal. Že decembra je Ljubljana gostila prvi tovrstni dogodek, na katerem so igrali prvi igralec sveta Mark Selby, Neil Robertson, Shaun Murphy in tudi Trump, na koncu pa je slavil Selby, ki je pred kratkim znova - drugič zaporedoma in tretjič v karieri - postal svetovni prvak.