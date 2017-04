Tudi Pandžićeva podaljšala pogodbo s Krimom

Rokometni klub Krim Mercator je v svojih vrstah zadržal še eno rokometašico, v Ljubljani bo vsaj v naslednjih dveh sezonah ostala 27-letna Amra Pandžić. Prve rokometne korake je napravila v nekdanjem ŠD Polje, kjer je že v sezoni 2004/05 okusila tudi igranje med članicami. Dve sezoni za tem se je preselila v vrste Krima, kjer je branila barve mladinske ekipe, obenem pa si izkušnje nabirala tudi v drugi članski ekipi.

Za najtrofejnejši slovenski rokometni klub je igrala vse do poletja 2010, nato pa se podala v Francijo, kjer je okrepila Cergy-Pontoise Handball 95. Po sezoni na tujem se je odločila, da prekini svojo športno pot in se posveti študijskim obveznostim. Na igrišča se je vrnila v sezoni 2014/15, ko je okrepila prvoligaša iz Žalca, že v naslednji sezoni pa se vrnila h Krimu.

"Zelo sem vesela, da smo se s Krimom Mercatorjem dogovorili za podaljšanje sodelovanja. Upam, da bom v prihodnjih sezonah izpolnila svoja in klubska pričakovanja, prikazala dobre igre in napredovala. Tako kot v tej sezoni bodo tudi v prihodnje prioritete vse tri domače lovorike, obenem pa da se s soigralkami prebijemo vsaj v drugi del Lige prvakinj, če ne še kakšno stopničko višje," je dejala Pandžićeva.



Pred Pandžićevo so sodelovanje s klubom že podaljšali trener Uroš Bregar, kapetanka Miša Marinček, Hrvatica Aneta Benko, Elizabeth Omoregie in Alja Koren. Poleti bodo vrsto krimovk okrepile tudi Črnogorka Jelena Despotović, Ukrajinka Olga Perederij, povratnica Tamara Mavsar in Tjaša Stanko.