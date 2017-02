Ukrajinka Peredirij prva okrepitev krimovk v novi sezoni

Olga Perederij je kot članica slovaške zasedbe Iuventa Michalovce septembra lani v dvorani na Kodeljevem nastopila na kvalifikacijskem turnirju za uvrstitev v Ligo prvakinj. Njena ekipa je v polfinalu morala priznati premoč ravno krimovkam, ki so bile boljše z 28:22, na koncu pa zasedla četrto mesto, sicer pa je svojo športno pot začela pri ekipi iz domačega Zaporožja. V sezoni 2011/2012 je bila članica ukrajinske zasedbe Karpatov iz Užgoroda. Po tej sezoni je sledila prva selitev na tuje. Tri sezone je preživela v dresu ruskega Rostov-Dona, zadnji dve pa na Slovaškem. "Olga Perederij je mlada, nadarjena rokometašica, ki smo jo lahko spoznali že na začetku te sezone. Zagotovo bo naši ekipi zelo koristila, saj igra tako v napadu kot obrambi. Glede na to, da nas Vesna Milanović Litre po tej sezoni zapušča, smo bili primorani zanjo najti primerno zamenjavo in verjamem, da smo tudi jo," je njen prihod komentiral Uroš Bregar, ki je, tako kot Elizabeth Omoregie in Alja Koren, tudi že podaljšal zvestobo Krim Mercatorju.

Nova članica Krima Mercatorja je tudi ukrajinska reprezentantka. V kvalifikacijah za zadnje evropsko prvenstvo na Švedskem je na šestih tekmah dosegla 28 golov, vendar to ni zadostovalo za preboj na glavni del tekmovanja. Ukrajina je v skupini z dvema zmagama (obe proti Italiji) zasedla tretje mesto, za Srbijo in Češko.