Urša Pintar izboljšala najboljšo slovensko žensko kolesarsko uvrstitev na SP v Bergnu

Nizozemske kolesarke na svetovnem prvenstvu v norveškem Bergnu na cestni dirki niso dovolile presenečenja, saj je mavrično majico osvojila Chantal Blaak. Od treh Slovenk na startu je bila najboljša Urša Pintar na 22. mestu, kar je najboljša slovenska uvrstitev kolesark na SP. Polona Batagelj pa je bila 26.

Srebro je po sprintu glavnine osvojila Avstralka Katrin Garfoot, bron pa branilka naslova iz Dohe 2016 Danka Amalie Dideriksen. Sprintali sta tudi obe Slovenki in za zmagovalko zaostali 28 sekund.

Slovenska kolesarka Urša Pintar je na SP v norveškem Bergnu na cestni dirki osvojila 22. mesto. (Foto: AP)

Doslej je najboljšo slovensko uvrstitev slovenskih kolesark držala Batageljeva, ki je bila lani v Dohi 31. "Vedela sem, da sem dobro pripravljena, bolezen mi je sicer vzela nekaj energije. V zadnjem tednu sem naredila dva treninga, eden od teh je bil ekipni kronometer in dva dni pred prvenstvom malo daljši trening. Nekako sem šla brez velikih pričakovanj na dirko, vedela pa sem, da lahko napravim rezultat," je v cilju razložila Pintarjeva.

"Ko je treba tak krog odpeljati osemkrat, je dirka težka. Predvidevala sem več napadov, ampak zaradi dolžine to ni bilo potrebno, vsak krog se je delala selekcija. Zdržala sem do konca, vozila v ospredju. V prvem krogu sem imela tehnične težave, morala sem menjati kolo. V sprintu se nisem dobro znašla, z vožnjo in rezultatom pa sem zadovoljna," so bile misli Batageljeve, ki je v cilju priznala, da jo je dirka povsem izmučila, po ciljni črti se je nekaj minut borila še s krči.

Tretja Slovenka Špela Kern po petih krogih ni več držala stika z najboljšimi, v šestega je prišla že z več kot štirimi minutami zaostanka in njenega boja je bilo konec. Dirke na koncu ni končala. "Naredila sem vse, kar sem lahko. Dobro sem se vozila prvih pet krogov. Na 100 kilometru me je 'odneslo'. Težave sem imela že prej, a sem ujela skupino. Letos nisem imela tako dolgih dirk. Po 90 kilometru se mi je začelo rušiti. Ostajala sem zadaj, glava je vedela, da tam ne smem biti, noge pa tega niso dale," je priznala Kernova.