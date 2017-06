Usain Bolt vztraja: Ta sezona bo moja zadnja

Usain Bolt (Foto: AP)

"Miting Zlata puščica je eden prvih mitingov, ki je vsako leto že tradicionalno v mojem koledarju, in z zadovoljstvom lahko sporočim, da bom 28. junija nastopil v Ostravi devetič in zadnjič v karieri. To je bil eden mojih prvih mitingov, na katerega sem dobil povabilo za nastop kot profesionalec, zato je povsem prikladno, da se bom vrnil nanj tudi v moji zadnji sezoni," je dejal Usain Bolt pred mitingom. Bolt bo v Ostravi še petič nastopil v teku na 100 metrov, trikrat je tekel na 200 m, enkrat na 300 m, vsakič, ko je nastopil, je zmagal. "Vedno je bil dobrodošel pri nas. Prvič, ko smo ga povabili in se je odzval našemu povabilu, je bil še neznani, a obetavni fant z Jamajke, zdaj se bo od nas poslovil kot največji zvezdnik svetovne atletike," je povedal vodja mitinga Miroslav Černošek. V Ostravi letos pričakujejo osem aktualnih olimpijskih prvakov. Svoj prihod so potrdili britanski dolgoprogaš Mo Farah, južnoafriški tekač Wayde Van Niekerk, olimpijski in svetovni prvak v troskoku Američan Christian Taylor, nemški metalec kopja Thomas Röhler, poljska metalka kladiva Anita Wlodarczyk, kenijski olimpijski prvak na 800 m David Rudisha in olimpijski zmagovalec na 3000 metrov z zaprekami Kenijec Conseslus Kipruto.

Jamajčan je že napovedal, da bo tekmovalno pot sklenil po letošnjem svetovnem prvenstvu v Londonu. (Foto: AP)

Največji med največjimi je jamajški sprinter, ki povezuje atletiko v obdobju pretresov in preizkušenj, povezanih z dopinškimi in korupcijskimi škandali. Bolt, ki je že napovedal, da bo tekmovalno pot sklenil po letošnjem svetovnem prvenstvu v Londonu, je na svetovnih prvenstvih dosegel enajst, na olimpijskih igrah pa osem zlatih kolajn. S svojimi dosežki in osebnostjo je bil ves čas najbolj prepoznavni promotor atletike in športa nasploh. Na vprašanje, ali bi se lahko premislil in še nastopal, je odgovoril: "Ne, mislim, da ne! Za mano je veličastna kariera, v kateri so bili vzponi in padci, užival sem v vsem, kar mi je prinesel šport, v vseh izkušnjah in preizkušnjah, neizmernem veselju in žalosti. Bila je čudovita pot, med katero sem naredil vse, kar sem želel, osvojil vse, kar se je osvojiti dalo, in zdaj je napočil čas za slovo in s tem sem se v celoti sprijaznil." Bolt se zaveda, da bo finalna sezona zelo čustvena in od čustev ne želi bežati. Od domačega občinstva in prijateljev se je že poslovil na domačem mitingu v Kingstonu na Jamajki, zdaj sledi še slovo od čeških prijateljev, pred svetovnem prvenstvom v Londonu pa bo nastopil še na mitingu diamantne lige v Monaku.





Usain Bolt je bil leta 2012 del olimpijskega moštva, ki je s 36,84 sekunde postavilo svetovni rekord v štafetnem teku. (Foto: AP)

"Se že veselim mitingov in nastopov, ko bom lahko pripravil še zadnji šov za svoje navijače, ker vem, da si tega želijo tako zelo kot jaz sam. Trenutno sem osredotočen le na to, da se prebijem skozi sezono, da prinesem veselje in zabavo navijačem, seveda pa želim, da tudi sam uživam vsako minuto. Seveda bo vse skupaj zelo čustveno, že samo zaradi tega, ker bom zadnjič videl množice, navijače, kolege z atletskih stez, sedel v jedilnici menze, se smejal in se šalil na račun starih časov," je razmišljal Bolt. Bolt je potrdil, da v Londonu ne bo tekel na 200 m. Drugače pa še ne ve, kaj bo počel po SP. Za prihodnost atletike ga ne skrbi, prihajajo mladi, zaupa tudi sedanjemu vodstvu mednarodne atletske federacije Iaaf, ki je po njegovem mnenju z oblikovanjem neodvisnega protidopinškega sistema ubralo pravo pot za večjo transparentnost v športu. "Če lahko obvladujemo problem dopinga, potem mislim, da smo na pravi poti in lahko z optimizmom gledamo naprej. Mislim, da bomo primerljivi z ostalimi športi takrat, ko nam bodo ljudje lahko znova v celoti zaupali," je sklenil Bolt.

Jamajčan, ki bo 21. avgusta dopolnil 31 let, je olimpijsko zgodovino začel pisati v Pekingu z olimpijsko zmago in svetovnim rekordom v teku na 100 metrov. Osupljivih 9,69 sekunde je v Berlinu leto pozneje izboljšal še za 11 stotink sekunde. Z 19,19 sekunde Bolt drži tudi svetovni rekord v teku na 200 metrov, prav tako pa je bil leta 2012 del olimpijskega moštva, ki je s 36,84 sekunde postavilo svetovni rekord v štafetnem teku.