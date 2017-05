V Celje prihaja eden najboljših mladcev v Evropi

Branko Vujović, desni zunanji rokometaš poljskih Kielc, bo prihodnji dve sezoni nosil dres Celja Pivovarne Laško. Prvi strelec B moštva poljskega prvaka, potrebuje kakovostne tekme, na najvišji evropski ravni, da bi naredil naslednji korak na razvojni stopnji. "Najprej moram poudariti, da sem zelo vesel, da prihajam v Celje. Gre za velik klub, z izjemno tradicijo, igra ligo prvakov, SEHA ligo, serijsko zmaguje v domačem prvenstvu in kar je še pomembneje, v tem trenutku je to eden izmed najboljših klubov v Evropi za mlade igralce. Vse bom dal od sebe, da se dokažem v tem okolju, trenerju Tamšetu, soigralcem in navijačem. Verjamem, da bom pokazal, da lahko pomagam ekipi ter si tako zagotovim svoje mesto med fanti, ter da bomo skupaj nadaljevali v enakem ritmu, kot je klub do sedaj, torej z visokimi cilji in načrti," je ob sklenitvi dogovora povedal športnik iz Nikšića, ki je s svojim prihodom razveselil celjskega trenerja Branka Tamšeta. Velenjčan pogleduje ravno za mladimi igralci, željnimi dokazovanja in Vujović naj bi bil ravno eden takšnih.





"Vujović je eden izmed najbolj perspektivnih, mladih levičarjev v Evropi. To, da so mu Poljaki že dali državljanstvo in da ga želijo v članski reprezentanci v prihodnje, to zgolj potrjuje. Vsekakor pa pred tem še potrebuje izkušnje, saj gre za mladega igralca, pred katerim je zelo svetla prihodnost. Upam, da bo ta korak ali dva naprej naredil prav v Celju in da bo s svojimi igrami tudi pripomogel našim rezultatom. Že sedaj gre za zelo dobrega napadalca, gotovo pa je pri njem, kot pri vseh mladih igralcih, veliko rezerv v vseh segmentih rokometne igre in te bomo v Celju angažirali," dodaja Tamše.



Poleg Vujovića iz poljskih Kielc, kamor se po končani sezoni seli Blaž Janc, v Celje prihaja tudi Daniel Dujšebajev.