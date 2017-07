V Chamonixu slavje Garnbretove, plezalka uspela ubraniti lansko zmago

(Foto: Luka Fonda)

Janja Garnbret je zmagala na tekmi svetovnega pokala v športnem plezanju v disciplini težavnost v Chamonixu. Osemnajstletna Korošica je ubranila lansko zmago na tem francoskem prizorišču ter vpisala še drugo zmago v svetovnem pokalu v težavnosti v sezoni. Šestnajstletna Mia Krampl je bila v prvem finalu v svetovnem pokalu sedma. Garnbretova, od kar je začela nastopati v svetovnem pokalu v težavnosti, še ni izpadla iz finala. V Chamonixu je vodila že po kvalifikacijah in v polfinalu, v finalu je šla zadnja v steno ter prikazala nova vrhunsko in brezhibno predstavo ter z osvojenim vrhom smeri potrdila, da lani osvojene zmage v seštevku svetovnega pokala v težavnosti ne bo izpustila iz rok. Po evropskem prvenstvu v italijanskem Campitellu, na katerem je pristala tik pod stopničkami na četrtem mestu, zmagovito krenila v svetovni pokal. Vrhunsko formo je prikazala v švicarskem Villarsu s prepričljivo zmago. Lani je v Chamonixu s prvim mestom začela zmagoviti pohod na vrh skupnega seštevka svetovnega pokala v težavnosti, ki ga je osvojila s štirimi zmagami, vsem dosežkom pa je dodala še naslov članske svetovne prvakinje. Letos je nastopila že na tekmah svetovnega pokala v balvanih, na dveh je osvojila zmago.

Potem ko v polfinalu ni bilo videti tekmovalca ali tekmovalke na vrhu smeri, pa je v finalu vrh padal kot za stavo. Ob Garnbretovi sta vrh smeri osvojili tudi Južnokorejka Jain Kim in Belgijka Anak Verhoeven in takšna je bila tudi končna razvrstitev na odru za zmagovalke. Kimova je bila v polfinalu četrta, Verhoevenova pa sedma. V ženskem polfinalu, tako kot včeraj v moškem, ni padel vrh smeri. Osemnajstletni Korošici so v polfinalni smeri pripisali gib številka 37, tako kot Avstrijki Jessici Pilz, s katero sta si razdelili prvo mesto polfinala. Navdušila je še ena slovenska plezalka Mia Krampl, ki se je s petim mestom uvrstila v svoj prvi finale na velikih članskih tekmovanjih, v katerem je vpisala končno sedmo mesto.

(Foto: Damjan Žibert)

V polfinalu so nastopile kar štiri Slovenke in Slovenec. Veteranka Mina Markovič, ki je na evropskem prvenstvu v Campitellu osvojila srebro, drugo mesto je vzela tudi na uvodni tekmi svetovnega pokala v težavnosti v Villarsu, so tokrat malenkosti ločile od finala. Markovičevi so priznali višino 28+, kar je zadostovalo za 12. mesto, za finale pa so ji zmanjkali zgolj trije gibi. Enako višino je v polfinalu dosegla Vita Lukan, ki je osvojila 13. mesto. Edini slovenski polfinalist v moški konkurenci Domen Škofic je nastope sklenil na 13. mestu, devet gibov pod mejo finala. Martin Bergant in Milan Preskar sta nastope končala že v kvalifikacijah. Ljubitelji vertikale so v moškem finalu lahko videli kar štiri plezalce, ki so osvojili vrh smeri, o razvrstitvi na stopničkah so odločali dosežki iz prejšnjih dveh krogov. Zmagal je Italijan Marcello Bombardi, drugo mesto je pripadlo Japoncu Keiichiru Korenagi. Gre za tekmovalca, ki sta si delila drugo mesto polfinala. Peti v polfinalu Yuki Hada je bil na koncu tretji in se je uvrstil pred domačim francoskim asom Romainom Desgrangesom, ki je kljub osvojenemu vrhu finalne smeri pristal na nehvaležnem četrtem mestu, saj je bil v polfinalu komaj osmi.