V Laškem končali z EP, ki je postavilo nove mejnike in standarde

"Zadovoljen sem, ker je za nami tako dobro organizirano evropsko prvenstvo. Menim, da smo postavili visoke standarde, kako naj se v prihodnje taka tekmovanja organizirajo. Najbolj sem vesel in ponosen, ker ekipe iz Slovenije odhajajo zadovoljne in srečne ter z dobrimi vtisi. Vesel sem tudi, ker so domače igralke in igralci pokazali, da so blizu evropskemu vrhu. To je dobra vzpodbuda za nadaljnje delo in razvoj. Zveza za šport invalidov Slovenije Paraolimpijski komite se bo še naprej trudila, da mladim nadarjenim športnikom zagotavlja optimalne pogoje za delo in razvoj. Lahko pa na tem mestu še povem, da smo v času evropskega prvenstva v Laškem že beležili vse, kar nam bo koristilo čez leto dni na svetovnem prvenstvu, ki ga bomo gostili. Ne bo minil niti teden, da se bo vnovič zbrala organizacijska ekipa in že zastavila delo za prihajajoče SP – t.i. SPINT 2018," je po koncu tekmovanja povedal Damijan Lazar, predsednik organizacijskega odbora EPINT2017 in predsednik ZŠIS-POK.

Domačini so se izkazali z organizacijo, ki so jo pohvalili vsi udeleženci tekmovanja, ki je postreglo z 1200 igrami, za katere so porabili 700 žogic, igrali so na 12 mizah, sodelovalo je 295 igralk in igralcev iz 31 držav. Zveza za šport invalidov Slovenije - Paraolimpijski komite (ZŠIS-POK) je tekmovanje organizirala družno z Namiznoteniško zvezo Slovenije. Poskrbljeno je bilo tudi za videoprenos tekem s 70 urami neposrednih prenosov.

"Generalno gledano: Zveza za šport invalidov Slovenije Paraolimpijski komite je naredila veliko stvar. Na tem mestu hvala Damijanu Lazarju, predsednik ZŠIS POK in predsedniku organizacijskega odbora EPINT 2017, ker je sprejel mojo vizijo, kako naj bi prvenstvo s tehničnega vidika potekalo. Vem, da je bil to velik finančni zalogaj – tudi preurejanje dvorane. A meni je bilo bistveno, da nismo organizirali turnirja, ampak evropsko prvenstvo. Naredili smo konkretno nadgradnjo. Igralci in trenerji so čutili, da so na evropskem prvenstvu. Čeprav nekateri niso verjeli, da lahko v tako majhni dvorani organiziramo tak dogodek. A sem jim rekel, da je to mogoče – če imaš vizijo in si dobro organiziran. Nam je to uspelo. Prav organizacija je bila na ravni paraolimpijskih iger, za vsak mali detajl je bilo poskrbljeno; vključno z akreditacijami. Narejena je bila tudi nova aplikacija, sploh prvič v zgodovini, s pomočjo katere se je spremljal rezultat in videoprenos. Še lep čas tega vsega nihče ne boi presegel. Prekašali smo samega sebe," je bil nad izvedbo navdušen Gorazd Vecko, tehnični direktor evropskega prvenstva in direktor britanske reprezentance.





Barbara Meglič in Andreja Dolinar (Foto: Drago Perko)

"Pred začetkom evropskega prvenstva je bilo kar nekaj strahov in bojazni. A se je hitro izkazalo, da je bilo vse od več. A strah je potreben in nujen v takih situacijah. Zdaj je jasno: naredili smo vse, kar smo si zadali, nekaj zadev smo celo presegli. Odziv vseh ekip, ki so bile v Laškem, je dober in pohvalen, vsi gostje pa o našem tekmovanju govorijo o superlativih. Zdaj je jasno: Zveza za šport invalidov Slovenije Paraolimpijski komite na čelu s predsednikom Damijanom Lazarjem je naredil velik posel in hkrati največjo možno promocijo za šport (invalidov)," pa je pristavil še Roman Pungartnik, podpredsednik organizacijskega odbora EPINT2017. "Lahko je biti poleg pri tako dobro organiziranem dogodku – ob toliko dobrih tekmah, v taki družbi in ob takih organizatorjih. Zame je bil to izjemen dogodek. Če kaj obžalujem, je le to, da nisem imela priložnosti, da tudi sama zaigram. A to je življenje, to je druga zgodba. Veselim se prihodnjega leta in svetovnega prvenstva, ko bodo narejeni še tisti minimalni popravki," je izvedbo pohvalila Mateja Pintar Pustovrh, ambasadorka evropskega prvenstva.

Rezultatski uspeh je zabeležila tudi domača vrsta: v ekipnem delu se je dvojica Barbara Meglič/Andreja Dolinar zavihtel na četrto mesto, dvojica Bojan Lukežič/Primož Kancler je bila četrtfinalist. V posamični konkurenci se je najbolje odrezala Megličeva, ki je nastop v svoji kategoriji (4-5) končala na 5. do 8. mestu, med 16 najboljših v Evropi je prišel izkušeni Bojan Lukežič.

"Ko sem videl nivo organizacije, kako je bilo vse pripravljeno, tudi tisto, kar ni neposredno vezano na samo tekmovanje, sem začel primerjati organizacijo evropskega prvenstva s paraolimpijskimi igrami. To pa je najboljša možna primerjava in največja možna pohvala organizatorjem, ki so po mojem mnenju pripravili vrhunsko prireditev. Govoril sem tudi s tujimi tekmovalkami in tekmovalci, ki so povedali, da na tako dobro organiziranem tekmovanju še niso bili. Čestitam organizatorjem, prostovoljcem in vsem, ki so sodelovali ter pomagali. Tekmovanje je bilo vrhunsko in hkrati dober obet za svetovno prvenstvo, ki bo prihodnje leto," je bil po koncu tekmovanja navdušen dr. Boro Štrumbelj, generalni direktor direktorata za šport na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport. "Spet je bila za naju usodna igra dvojic. Tako kot proti Rusiji. Nemki sta nama ušli in na koncu zmagali 2:0 ter osvojili bron, midve pa 4. mesto. A ne glede na vse: lahko smo zadovoljni. Sama sem ponosna na rezultate, ki sem jih tu zabeležila. Zdaj bo nekaj dni počitka, potem pa trdo delo. Leto 2018 prinaša nove izzive, vključno z domačim svetovnim prvenstvom. Lahko povem, da je bilo tokratno evropsko prvenstvo odlično organizirano in izpeljano. Verjamem, da bo tako tudi prihodnje leto, ko gostimo svetovno prvenstvo," je svoje vtise po 15. evropskem prvenstvu strnila 27-letna Barbara Meglič, v tem hipu zagotovo naša najboljša igralka, ki je v Laškem segla po največjem uspehu v individualni konkurenci (5. do 8. mesto). Skupaj z Andrejo Dolinar je hotela v ekipnem boju do 17. slovenske kolajne na evropskih prvenstvih, a se želja ni uresničila, pristali sta na izvrstnem, a nehvaležnem 4. mestu. "Teh dvojic nam spet ni uspelo spraviti skupaj. Še bo treba delati. Mene motivira vsak poraz, zato sem odločena, da se še bolj lotim treningov. Časa imam dovolj, vesela pa sem, ker sem nastopila v Laškem," je polna ambicij zapuščala Andreja Dolinar. "Lahko smo zadovoljni. Dokazali smo, da delo prinaša rezultate. Opazen je viden napredek pri Barbari Meglič, ki je športu podredila zadnjih nekaj mesecev. Verjamem, da bo v tem tempu nadaljevala. Čaka nas še precej dela," pa je povedal trener Darko Kojadinovič, ki je uspešno vodil ekipo, pri delu mu je pomagal pomočnik Ožbej Poročnik.