FOTO: V Ljubljani žreb za EP v futsalu: Slovenija v skupini z Italijo in Srbijo

Aleksander Čeferin (Foto: Damjan Žibert)

Slovenska reprezentanca bo na evropskem prvenstvu v futsalu v Ljubljani, ki bo med 30. januarjem in 10. februarjem prihodnje leto, igrala v skupini A skupaj z Italijo in Srbijo. Tako je določil žreb skupin na Ljubljanskem gradu. Žreba sta se udeležila tudi predsednik Evropske nogometne zveze Aleksander Čeferin in nekdanja vrhunska alpska smučarka Tina Maze, ki je skupaj z ambasadorjema EP Milenkom Ačimovićem in Milivojem Simeunovićem tudi žrebala skupine. "To je enkratna priložnost, da navzoče, kot predsednik Uefe, nagovorim v materinem jeziku," je prisotne pozdravil eden izmed govornikov na žrebu Čeferin in obljubil, da bo Slovenija odličen organizator evropskega prvenstva. "Slovenija je prelepa dežela in pričakujte lepo prvenstvo." Na prvenstvu bodo štiri skupine s po tremi reprezentancami, po dve najboljši se bosta prebili v četrtfinale. Vse tekme bodo v dvorani Stožice.

Slovenija je doslej igrala na petih EP, najuspešnejša pa je bila leta 2014 v Belgiji, ko je kot edina premagala poznejše prvake Italijane, izpadla pa v četrtfinalu.

Skupine EP 2018:

- skupina A: Slovenija, Italija, Srbija.

- skupina B: Rusija, Kazahstan, Poljska.

- skupina C: Portugalska, Ukrajina, Romunija.

- skupina D: Španija, Azerbajdžan, Francija.

UEFA Futsal EURO 2018, sodelujoče reprezentance:

Slovenija

Španija

Portugalska

Italija

Rusija

Azerbajdžan

Ukrajina

Kazahstan

Srbija

Francija

Romunija

Poljska