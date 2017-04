V polfinalu Davisovega pokala bodo teniške loparje vihteli Srbi in Francozi

Nenad Zimonjić in Viktor Troicki sta v Beogradu Srbom priborila napredovanje v polfinale. (Foto: AP)

Teniški reprezentanci Francije in Srbije sta prvi polfinalistki svetovne skupine Davisovega pokala. Preostali polfinalistki bosta znani v nedeljo, saj sta obračuna v Brisbanu in Charleroiju po drugem dnevu in igri dvojic še neodločena, na obeh je 2:1 v zmagah.

Belgija je v Charleroiju po petkovih posamičnih dvobojih proti Italiji vodila z 2:0, danes sta Ruben Bemelmans in Joris De Loore izgubila proti Alessandru Giannessiju in Simoneju Bolelliju s 6:4, 3:6, 4:6, 6:3, 6:7 (6). Enako je v Brisbanu, Sam Groth in John Peers sta zapravila prvo zaključno žogico za uvrstitev Avstralije v polfinale. Američana Steve Johnson in Jack Sock sta ju premagala s 6:3, 3:6, 2:6, 6:2, 3:6.

Franciji sta mesto med štirimi reprezentancami Davisovega pokala priigrala Nicolas Mahut in Julien Benneteau, ki sta bila boljša od Britancev Jamieja Murrayja in Dominica Inglota s 7:6 (7), 5:7, 7:5, 7:5. Za srbsko veselje sta poskrbela Nenad Zimonjić in Viktor Troicki, s 4:6, 7:6 (4), 6:0, 4:6, 6:2 sta premagala Španca Marca Lopeza in Jaume Munarja.

Nenad Zimonjić/Viktor Troicki - Marc Lopez/Jaume Munar 4:6, 7:6 (4), 6:0, 4:6

Nicolas Mahut/Julien Benneteau - Jamie Murray/Dominic Inglot 7:6 (7), 5:7, 7:5