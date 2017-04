V prometni nesreči umrl nekdanji zmagovalec Gira

Michele Scarponi, ki je včeraj v pripravah na italijansko pentljo še tekmoval na dirki po Alpah, je danes umrl v prometni nesreči, so sporočili iz njegove ekipe Astana. Veteran je treniral v bližini svojega doma v Filottranu, saj se je pripravljal na Giro, ki ga je leta 2011 tudi osvojil, ko ga je med vožnjo zbil kombi.

Čeprav so reševalci hitro prihiteli na kraj nesreče, 37-letnika niso mogli rešiti, poročajo italijanski mediji. Scarponi je bil naknadno kronan za zmagovalca Gira leta 2011, potem ko so Špancu Albertu Contadorju naslov vzeli zaradi dopinga. Tudi Scarponi je bil leta 2007 kaznovan za 18 mesecev, ker je bil vpleten v veliki španski dopinški škandal imenovan "Operacija Puerto." Scarponi je priznal vpletenost v škandal, ne pa tudi jemanje prepovedanih substanc. Moštvu Astana se je pridružil leta 2014 in pomagal moštvenemu kolegu Vincenzu Nibaliju do zmaga na Touru leta 2014 in Giru leta 2016.

Na Twitterju so se v njegov spomin oglasili številni kolesarji, med njimi tudi Britanec Mark Cavendish: