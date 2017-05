V Radencih Kenijci zmagali na 42 in 21 km, državna naslova Romanovi in Hafnerju

Silas Kiprono Too je bil najhitrejši na 21 km s časom 1:05:45 ure, tretji je bil Domen Hafner (1:11:07), ki je s tem osvojil tudi naslov slovenskega prvaka v polmaratonu. Slovenski naslov na 21 km je osvojila Sonja Roman (1:17:25), ki je na drugem mestu zaostala le za Kenijko Stellah Barsosio Jepngetich (1:14:58). Tudi zaradi DP je bila slovenska konkurenca na še enkrat daljši razdalji okrnjena, najboljša izida domačih maratoncev pa sta dosegla skupno četrta Aleš Debeljak (2:47:05) in Jasmina Jelovšek (3:09:44), ki je zaostala le za Kenijkama Gladys Jepkurui Biwot in Hellen Jepkosgei Kimutai (2:56:58) ter hrvaško olimpijsko Marijo Vrajić (3:09,17), ki je bila druga lani. Na 10 km sta bila po pričakovanju prepričljivo najboljša Rok Puhar (31:55) in Eva Skaza (39:31) na 5,5 km pa Aleš Zver (15:46) in Breda Škedelj (18:32). "Vesel sem, čeprav čas ni najboljši, vendar je proga zelo težka, posebej v zadnjih kilometrih se mi je poznala utrujenost. Zato sem vesel prepričljive zmage," je povedal Joel Mwangi Maina, ki je pospešil po 24. kilometru ter zanesljivo ugnal rojaka Mosesa Kipruta Kibreja (2:25:53) in Edwina Cheruiyota Mellyja (2:26:40). Za 38-letno Romanovo sta bili na polmaratonu Kenijka Ruth Chemisto Matebo (1:15:11) in Madžarka Tuende Szabo (1:24:05), peta pa je bila Helena Javornik (1:24:43). Slednja je lani nastopila na petdesetem maratonu na petdeseti rojstni dan, tokrat pa je bila v razvrstitvi za DP druga, pred Lucijo Dolenc Čuk (1:25:05). "Kenijka Matebova mi je ušla že po šestih kilometrih, zato zadnjih pet km niti ne šteje posebno, saj me je tudi 'ubil' makadam, ki je bil na delu trase, zato je bila proga zelo zahtevna. Še prejšnji teden sem tekla v Švici in zaradi priprav na 10 km na evropskem pokalu, ki bo v Minsku na stezi, nisem tekla na čas ali osebni rekord, le na uvrstitev. Vedela sem, da bo proga razgibana, zato sem mogoče prehitro spustila Kenijko naprej, lahko bi ji dalj sledila, toda z naslovom državne prvakinje sem zelo zadovoljna. Že lani so me spraševali, kdaj bom nastopila na domači tekaški prireditvi. Doslej sem tekla na stezi, pretežno 1500 m, sedaj pa sem pričela tekmovati večinoma na cestnih tekih, zato sem prišla in osvojila domači naslov, ki mi, kljub dolgi športni poti, še vedno zelo veliko pomeni," je pojasnila Romanova po svojem uvodnem "domačem" maratonu.





Rok Puhar (Foto: Rok Puhar/Osebni arhiv)

Tudi Hafner je hitro zaostal za kenijskima tekmecema, v domači konkurenci pa je kmalu ostal sam. "Čim dlje sem se želel držati Kenijcev, prvih pet km mi je šlo, potem pa me je prijel tekaški 'bodec', zato je čas slab, pa še proga je zelo zahtevna. V drugem delu sem bil večji del sam v boju z uro," je pojasnil Hafner, ki je za več kot pol minute ugnal Roberta Kotnika (1:11:44), ki se je po teku pritoževal, da ga je sodnik na progi usmeril napačno in je izgubil nekaj časa. Kotnik je bil v razvrstitvi za DP drugi, tretji pa skupno peti Blaž Orešnik (1:12:59). Obetavni Rok Puhar je na maratonu 23. aprila v Hamburgu zasedel 14. mesto in s časom 2:18:22 izpolnil normo za avgustovsko svetovno prvenstvo v Londonu, čeprav je bil to njegov prvi tekmovalni nastop na 42 km. V Radencih je nastopil na 10 km, popoldne pa ga v Celju čaka še nastop na ekipnem DP. "Pričakoval sem zmago in čas 32:30 ter maratonski ritem. Pred tekom sem tekel že štiri km in načrtoval 14 km v tempo teku maratona. Potem pa sem imel kar konkurenco in sem tekel po občutku, za čas pod 32 pa sem na koncu še malo pospešil. Vzdušje je bilo fenomenalno. Naslednja moja tekma bo na 10 km v Minsku na evropskem pokalu, sicer pa sem že ta teden začel nabirati kilometre za maratonske priprave za SP v Londonu. Po tekmi, na kateri sem dosegel normo, sem se kar hitro 'sestavil', očitno sem rojen maratonec. Tri dni po tekmi v Hamburgu sem bil že kar dobro, teden dni pozneje pa je bilo vse v redu. Kljub temu je vse to novo zame, a sem dobro prenesel svoj prvi maraton," je ocenil Puhar.

Maratona se je udeležilo veliko številno znanih slovenskih imen, poleg slovenskih skakalcev in skakalk, ki vsako leto množično prihajajo na maraton svojega sponzorja, pa je bil tudi slovenski predsednik Borut Pahor, ki se je tako kot številni tekači zahvalil množici navijačev, ki so maratonce spodbujali ob progi. Skupaj se je praznika rekreacije v tem delu Slovenije udeležilo 3989 ljudi, na 42 km je bilo 222 prijavljenih maratoncev in 37 maratonk, največji delež pa so imeli tekači na 21 km, kjer jih je nastopilo 972.



Izidi:

moški:

- 42 km:

1. Joel Mwangi Maina (Ken) 2:21:50

2. Moses Kipruto Kibre (Ken) 2:25:53

3. Edwin Cheruiyot Melly (Ken) 2:26:40

4. Aleš Debeljak (Slo) 2:47:05

5. Miran Dovnik (Slo) 2:51:05

- 21 km:

1. Silas Kiprono Too (Ken) 1:05:45

2. Moses Masai Komon (Ken) 1:09:24

3. Domen Hafner (Slo) 1:11:07 (1. za DP)

4. Blaž Orešnik (Slo) 1:12:59 (2. za DP)

5. Tadej Grilc (Slo) 1:14:36 (3. za DP)

- 10 km:

1. Rok Puhar (Slo) 31:55

2. Jan Kohut (Slo) 32:48

3. Karsai Marton (Mad) 34:15

- 5,5 km:

1. Aleš Zver (Slo) 15:46

2. Mitja Rizmal (Slo) 15:53

3. Peter Kastelic (Slo) 16:34

ženske:

- 42 km:

1. Gladys Jepkurui Biwot (Ken) 2:51:31

2. Hellen Jepkosgei Kimutai (Ken) 2:56:58

3. Marija Vrajić (Hrv) 3:09:17

4. Jasmina Jelovšek (Slo) 3:09:44

5. Silva Gregorc (Slo)

- 21 km:

1. Stellah Barsosio Jepngetich (Ken) 1:14:58

2. Sonja Roman (Slo) 1:17:25 (1. za DP)

3. Ruth Chemisto Matebo (Ken) 1:15:11

4. Tuende Szabo (Mad) 1:24:05

5. Helena Javornik (Slo) 1:24:43 (2. za DP)

6. Lucija Dolenc Čuk (Slo) 1:25:05 (3. za DP)

- 10 km:

1. Eva Skaza (Slo) 39:31

2. Laura Stauber (Slo) 41:23

3. Andreja Zrnič (Slo) 41:39

- 5,5 km:

1. Breda Škedelj (Slo) 18:32

2. Urška Zupančič (Slo) 20:12

3. Katja Berčič (Slo) 20:18