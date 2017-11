Velenjčani po zmagi nad Bukarešto vsaj za nekaj dni na vrh skupine C lige prvakov

Do konca Velenjčane čakata še dve tekmi, najprej bodo 25. novembra gostili Kaddeten Schaffhausen, 3. decembra pa gostovali pri danskem Skjernu, ki ima na vrhu skupine C prav tako kot Gorenje deset točk.

Na začetku so bili Romuni povsem enakovreden tekmec, celo vodili s 5:3 in 9:7, toda razpoloženi Niko Medved in Alen Toskić jim več nista dopustila. Nejc Cehte je Velenjčane po dolgem času popeljal v vodstvo z 11:10, ko sta Matic Verdinek in Rok Golčar vodstvo povišala na +3, romunska ekipa pa ostala brez za dve minuti izključenega igralca, pa je kazalo, da bodo domači že v prvem delu prišli do bolj zanesljive prednosti. A številčne premoči, tako kot nekaj minut prej, niso izkoristili, Cehte je iz ugodnega položaja streljal čez gol, sledilo je še nekaj napak, tako da so gosti pred odmorom razliko znižali na dva gola.

Romuni so se v nadaljevanju nekaj časa še dobro držali, nekajkrat celo izenačili izid, zadnjič na 20:20. Toda Velenjčani so nato končno kaznovali romunsko izključitev, z delnim izidom 5:0 so ušli na pet golov prednosti, nekaj trenutkov pozneje pa vodili že z 31:23. A nato so se ustavili, dovolili tekmecem, da se približajo, toda Romuni zmage gostiteljev niso več mogli ogroziti.

Najboljša strelca v velenjski ekipi sta bila Medved z osmimi in Matjaž Brumen s šestimi goli, pri gostih jih je Marius Iulian Mocanu dosegel sedem.