Velenjčani so se maščevali Tatranu in ga 'sprešali' v Rdeči dvorani

Velenjčani so vknjižili še eno zmago pred zaključkom lige Seha. (Foto: SEHA

Velenjčani so dosegli peto zmago v ligi Seha in ostajajo v drugi polovici lestvice, za slovo od regionalnega tekmovanja pa jih čaka le še gostovanje pri Izviđaču iz Ljubuškega, ki bo na sporedu 7. marca. Do 13. minute je bilo izenačeno (5:5), nato pa so izbranci domačega trenerja Boruta Plaskana zaigrali nekoliko bolj odgovorno in počasi začeli lomiti odpor tekmecev iz slovaškega Prešova, ki so jih v začetku sezone izločili na kvalifikacijskem turnirju za uvrstitev v Ligo prvakov. Predvsem učinkoviti so bili v končnici prvega polčasa, v 27. minuti so si priigrali šest golov prednosti (14:8), na velik odmor pa odšli s prednostjo petih zadetkov (14:9). Velenjčani v drugi polovici tekme niso popustili niti za ped in goste vseskozi držali na varni razdalji. Že v deseti minuti nadaljevanja so si priigrali devet golov prednosti (20:11), šest minut kasneje pa enajst (24:13). Po tej razliki je bilo jasno, da bo zmaga ostala v Rdeči dvorani, "ose" pa so največ vodile za 12 golov (27:15, 29:17 in 30:18).

V velenjski ekipi sta bila najbolj učinkovita Nejc Cehte in Gregor Potočnik, oba sta dosegla po pet golov.

Izid 17. kroga:

Gorenje Velenje ‒ Tatran Prešov 30:19 (14:9)

Gorenje: Ferlin, Zaponšek, Cehte 5, Medved 4, Haseljić 2 (1), Ovniček 4, Levc 1, Stojnić 1, Toskić, Mitrović, Potočnik 5, Golčar 3 (1), Kleč, Gams, Nosan 1, Brumen 4 (2).

Tatran Prešov: Bražnik, Čuprina 1, Rabek 2, Humenansky, Hrstka 3, Krok 5, Recicar, Sarpataky, Urban 1, Čip 6, Vučko 1, Pales, Carapkin.