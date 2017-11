Velenjčani vzeli mero švicarskim 'kadetom', ose zdaj same na drugem mestu skupine

Velenjska Rdeča dvorana je proslavljala novo veliko evropsko zmago. (Foto: SEHA

Velenjčani so osvojili peti par točk v Rdeči dvorani, po zmagoslavju nad Kadettnom pa so na lepi poti, da si izborijo dodatni kvalifikacijski tekmi za nastop v osmini finala Lige prvakov. Odločitev o tem bo padla čez osem dni v Skjernu. Danska ekipa je danes na Pirenejskem polotoku premagala Ademar Leon z 31:26, slovenski podprvak pa si bo v primeru neodločenega izida na tekmi v Hamletovi deželi zagotovo izboril dodatni tekmi. Po nepopolnem predzadnjem krogu je Skjern zbral 14, Gorenje 12, Ademar Leon deset, Elverum osem (tekma manj), Kadetten šest in Dinamo iz Bukarešte dve točki (tekma manj). V primeru enakega števila točk med slovensko in špansko ekipo bo napredoval Ademar Leon zaradi boljše razlike v golih na medsebojnih tekmah. Velenjčani so odločno začeli dvoboj proti tekmecem iz dežele sira in čokolade, hrvaški strateg na klopi slovenskih podprvakov Željko Babić je lahko računal tudi na rekonvalescenta Jana Grebenca, ki si je hudo poškodoval gleženj prav na prvem medsebojnem dvoboju v Schaffhausnu. Z zelo dobro igro v obrambi so v 14. minuti povedli s 7:2, nato pa močno popustili. Njihova obramba je bila luknjičava, igra v napadu nepovezana, vse to pa so njihovi švicarski tekmeci izkoristili in v 19. minuti povsem zadihali za ovratnik domačim rokometašem (7:6). A velenjske težave se niso končale niti po Babićevi minuti odmora, še naprej so igrali medlo. V 23. minuti so jih tekmeci ujeli in izenačili na 8:8, v 27. minuti pa jih prvič na dvoboju pahnili v zaostanek (9:10).

V drugem polčasu so Velenjčani vendarle zlomili odpor povsem neobremenjenih tekmecev iz Švice, ki so že pred gostovanjem v Šaleški dolini zapravili vse možnosti za dodatni kvalifikacijski tekmi. Na krilih izjemno razpoloženega vratarja Klemna Ferlina so najboljšo predstavo prikazali v prelomnih trenutkih dvoboja, ko so v končnici povsem zasenčili goste. V domači ekipi sta bila strelsko najbolj učinkovita Rok Ovniček in Niko Medved, ki sta dosegla po pet golov. V gostujoči je Švicar Andrija Pendić dosegel sedem, Slovenec Nik Tominec, sin nekdanjega slovenskega selektorja Matjaža Tominca, pa pet golov.

Izidi 9. kroga:

Skupina C

Gorenje Velenje ‒ Kadetten Schaffhausen 27:21 (10:11)

* Rdeča dvorana, gledalcev 1200, sodnika: Erdogan in Özdeniz (oba Turčija).

* Gorenje Velenje: Ferlin 1, Zaponšek, Cehte 4, Medved 5, Haseljić, Ovniček 5, Grebenc 2, Toskić 3, Potočnik 1, Golčar, Markotić, Verdinek, Kleč, Tajnik, Brumen 4, Pejović 2.

* Kadetten Schaffhausen: Marinović, Stevanović, Meister, Delhees, Liniger 3, Küttel, Pendić 7, Gerbl, Zehnder 1, Norouzinezhad 3, Szyba 1, Koch 1, Ostrouška, Tominec 5.

* Sedemmetrovke: Gorenje Velenje 2 (2), Kadetten Schaffhausen 6 (6).

* Izključitve: Gorenje Velenje 10, Kadetten Schaffhausen 16 minut.

* Rdeča kartona: Meister (39.), Koch (44.).

Ademar Leon ‒ Skjern 26:31 (12:13)

Skupina A

Zagreb ‒ Barcelona 24:32 (11:16)

(Matevž Skok in Urh Kastelic sta branila za Zagreb, Jure Dolenec ni igral za Barcelono)

Nantes ‒ Wisla Plock 32:30 (18:12)

(Igor Žabič 2 gola za Plock)

Skupina B

Kiel ‒ Meškov Brest 33:23 (15:10)

(Miha Zarabec 1 gol za Kiel, Vid Poteko 1 gol za Brest, Simon Razgor brez gola za Brest)

Skupina D

Čehovski medvedi ‒ Sporting Lizbona 30:27 (16:13)

(Aljoša Čudič je branil za Lizbono)

Metalurg Skopje ‒ Motor Zaporožje 22:30 (11:16)