Verstappen v dirkalniku Red Bulla do leta 2020: Vedno so podpirali mojo ambicioznost in zaupali vame

Max Verstappen, ki je maja lani pri 18 letih in 228 dneh postal najmlajši zmagovalec dirke svetovnega prvenstva v zgodovini, bo tako še ostal pri Red Bullu, s podaljšanjem pogodbe pa je tudi končal namige, da se bo v bližnji prihodnosti preselil k tekmecem pri Mercedesu. "Vedno so podpirali mojo ambicioznost, vedno so zaupali vame. Ko sem bil star 16 let, so me povabili v program Red Bullovih mladih dirkačev, pri 17 pa sem imel priložnost za sanjski start v formuli 1," je mladi Nizozemec, ki je prejšnji mesec v Maleziji dosegel svojo drugo zmago v karieri, opisal, zakaj se je določil za nadaljevanje pri ekipi s krili. "Veliko smo se tudi zabavali. Vesel sem, da bomo sodelovali še naprej, veselim se novih izzivov in upam, da nas v prihodnje čakajo še večji uspehi," je še dodal trenutno šesti dirkač skupnega seštevka.

Max Verstappen. (Foto: AP)

"Navdušeni smo, da se je Max sprejel ponujeno pogodbo. Lani v Španiji smo izjemno začeli naše sodelovanje, Max pa je nenehno skrbel, da smo ga nadgrajevali. Zadovoljen sem, da je pustil za sabo razočaranje v tej sezoni in se vselil zmage v Maleziji. Je vrhunski dirkač, popolnoma predan temu delu in ima pravi čut za dirkanje na tej ravni," pa je Verstappna pohvalil vodja ekipe Christian Horner. To je že drugo podaljšanje sodelovanja, ki so ga v karavani formule 1 doživeli v zadnjih dneh; pred kratkim je namreč tudi veteran in nekdanji dvakratni svetovni prvak Španec Fernando Alonso sporočil, da bo še eno leto vztrajal z ekipo McLaren.