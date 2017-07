Vettel dobro ogret za kvalifikacije: Nemec najboljši na zadnjem prostem treningu, Hamilton v težavah

Ferrarijev tabor je v Avstriji proslavljal dobro formo Vettla pred kvalifikacijami. (Foto: AP)

Čas 1:05,092 sekunde, ki ga je na tretjem prostem treningu pred VN Avstrije postavil Sebastian Vettel, je bil neulovljiv za vse zasledovalce. Tudi Lewisa Hamiltona, ki je s črnim dimom, ki se je vil izpod njegovega desnega zadnjega kolesa, komaj prišel v bokse, kjer so se mehaniki dolgo časa ukvarjali z odpravljanjem pomanjkljivosti. Hamilton je pred dirko v Spielbergu oziroma kvalifikacijami že doživel en udarec, v lovu na vodilnega v skupnem seštevku Vettla so mu morali pri Mercedesu zamenjati menjalnik, tako da bo v vsakem primeru izgubil pet mest v štartni vrsti za dirko. Vettlu se je na zadnjem prostem treningu približal na 0,269 sekunde, tretji je bil Britančev moštveni kolega Finec Valtteri Bottas (+0,423), četrti pa Vettlov kolega iz garaže Ferrarija, še en Finec Kimi Räikkönen (+0,519). Petega in šestega mesta se je veselil dvojec Red Bulla z Nizozemcem Maxom Verstappnom (+0,692) in Danielom Ricciardom (+0,804).