Vettel se je še enkrat opravičil za namerni trk s Hamiltonom in ušel dodatni kazni Fie

To pomeni, da dirkač ekipe Ferrari Sebastian Vettel ostaja v vodstvu skupnega seštevka s 14 točkami prednosti. Na drugem mestu je prav Britanec Lewis Hamilton (Mercedes). "Rad bi razložil dogajanje ob incidentu v Bakuju. Med krogom za varnostnim avtomobilom me je Lewis presenetil (nenadno zaviranje, op. p.) in trčil sem vanj s strani. Z zamikom ne verjamem, da je imel kakršne koli slabe namene. V jezi sem z reakcijo pretiraval in zaradi tega bi se rad opravičil Lewisu neposredno, prav tako vsem, ki so gledali dirko. Razumel sem, da to ni bil dober zgled,'' se je glasilo opravičilo Sebastiana Vettla. Razširjeno opravičilo Vettla, ki se zaveda neodgovornega početja, je očitno zadovoljilo tudi komisarje Fie, ki so odločili, da Nemcu ne bodo naložili dodatne kazni zaradi incidenta v Bakuju. Ta je tako Nemca kot Britanca, ki sta bila tedaj vodilna dirkača na stezi, stal boja za zmago. Mnogi so sicer prepričani, da je bila kazen Fie premila in da bi Vettlu zaradi namernega trka v sotekmovalca morali nemudoma pokazati črno zastavo, kar bi pomenil predčasen konec dirke za Nemca.

The real team radio from Vettel-Hamilton #BakuGP



(This is a JOKE) pic.twitter.com/vRABKXvXDB — L&T Motorsport (@LTMsport) June 27, 2017