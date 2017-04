Vettel v zadnjem hipu 'ukradel' pole Räikkönenu, srebrni puščici takoj za rdečima

Sebastian Vettel bo četrto dirko sezone začel z najboljšega startnega položaja. (Foto: AP)

Da se po dolgih letih suše res vračajo na pota stare slave, so znova potrdili v moštvu Ferrarija. Rdeči iz Maranella so dobro formo na začetku letošnje sezone potrdili tudi v Sočiju, kjer je ta konec tedna na sporedu VN Rusije. Potem ko so bili najhitrejši že na vseh prostih treningih, so dominacijo v olimpijskem parku potrdili tudi na kvalifiakcijah. Na katerih je sicer dolgo časa kazalo, da bo najboljši startni položaj osvojil Kimi Räikkönen, a je imel drugačne načrte njegov moštveni kolega in štirikratni svetovni prvak Sebastian Vettel, ki je v svojem zadnjem hitrem poskusu izboljšal čas Finca in si zagotovil, da bo na četri dirki sezone začel z najboljšega startnega položaja. Druga startna vrsta bo povsem v znamenju srebrnih puščic. S tretjega mesta bo namreč dirko začel Valtteri Bottas, s četrtega pa Lewis Hamilton, ki sicer v Sočiju še ni našel pravih občutkov v svojem Mercedesu.

Britanec je sicer po uvodnih treh preizkušnjah na drugem mestu v točkovanju svetovnega prvenstva. Vodi Vettel, ki je z dvema zmagama in enim drugim mestom zbral 68 točk, kar je sedem več od trikratnega svetovnega prvaka Hamiltona. Na tretjem mestu je Bottas, ki je pri 38-ih točkah, štiri manj pa ima njegov rojak Räikkönen.

Izidi kvalifikacij:

1. Sebastian Vettel (Nem/Ferrari) 1.33.194s

2. Kimi Raikkonen (Fin/Ferrari) 1.33.253s

3. Valtteri Bottas (Fin/Mercedes) 1.33.289s

4. Lewis Hamilton (VB/Mercedes) 1.33.767s

5. Daniel Ricciardo (Aus/Red Bull) 1.34.905s

6. Felipe Massa (Bra/Williams) 1.35.110s

7. Max Verstappen (Niz/Red Bull) 1.35.161s

8. Nico Hulkenberg (Nem/Renault) 1.35.285s

9. Sergio Perez (Meh/Force India) 1.35.337s

10. Esteban Ocon (Fra/Force India) 1.35.430s