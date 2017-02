VIDEO: Pasji prijatelji iz zavetišča znova v pomoč tenisačem

Kot poroča agencija Latina press, bodo na turnirju serije ATP-World-Tour 250 žogice, ki bodo končale v mrežici ali izven igrišča, pobirali Cindy, Nanda, Blackie, Mia, Arlete in Ovelha. Gre za šest psov, ki so jih rešili z ulice in jih izučili za pobiranje žogic. Po turnirju bodo pse vrnili v zavetišče v že omenjeni brazilski metropoli.

Veliko simpatij so psi pobrali že na lanskem turnirju, ko so se prvič znašli v vlogi pobiralcev žogic. Ozadje pa je vse prej kot zabavno, saj želijo organizatorji turnirja in organizacije za zaščito živali opozoriti na kritičen položaj potepuških psov v mestu.