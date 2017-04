VIDEO: Janja Garnbret navdušila komentatorja: 'Ona dela super zahtevne stvari z lahkoto'

Janja Garnbret (Foto: Luka Fonda)



Janja Garnbret, tekmovalka iz Šmartnega pri Slovenj Gradcu, je svojo prvo zmago na balvanskih tekmah svetovnega pokala športnih plezalk osvojila v velikem slogu, saj je bila najboljša v vseh treh krogih tekmovanja, z najboljšim dosežkom je dobila tako kvalifikacije, polfinale in današnji finale. Prav v vseh krogih je preplezala vse balvanske smeri do vrha, torej v kvalifikacijah pet in v polfinalu in finalu po štiri. "Ona dela super zahtevne stvari z lahkoto. S takšnim plezanjem bi se gladko uvrstila v veliki finale v moški konkurenci," je vpil navdušeni komentator ob fantastičnem plezanju naše 18-letna šampionke.