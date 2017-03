VIDEO: Acapulco zaklet za favorite, v finalu klonil še Nadal, ki je ostal brez jubilejnega mejnika

Rafael Nadal je imel do tega finala popoln izkupiček na tem tekmovanju, ki ga je dobil v letih 2005 in 2013, do letošnje zadnje tekme pa celo ni izgubil niti niza. A zdaj je Sam Querrey, 40. igralec lestvice ATP, pokvaril to statistiko. S kar 19 asi je na poti do devete lovorike v karieri ugnal Španca ter se na koncu veselil prve letošnje in prve zmage nad Nadalom v petem medsebojnem obračunu. Querrey ni bil med nosilci, v vlogi favorita pa je bil Nadal, ki je imel vlogo drugega nosilca.

Querrey je prvi Američan z lovoriko v mehiškem Acapulcu v 24-letni zgodovini turnirja, Nadal pa bo moral še nekoliko počakati na jubilejno 70. turnirsko zmago. Španec je zaradi doslej izjemne statistike v Mehiki upal, da se bo že ta konec tedna pridružil četverici igralcev, ki so pred njim dosegli ta mejnik: Jimmyju Connorsu (109 zmag), Ivanu Lendlu (94), Rogerju Federerju (89) in Johnu McEnroeju (77).

Izid, finale:

Sam Querrey (ZDA) - Rafael Nadal (Špa/2) 6:3, 7:6 (3)