VIDEO: ATP v Milanu predstavlja novost, ki jo je že na žrebu zasenčil 'striptiz' manekenk vpričo najstnikov

To je debi tehnologije, ki bo v svet tenisa prinesla veliko sprememb. Kot trdijo organizatorji turnirja, organizacija ATP, je to korak k bolj natančnemu sojenju na tekmah. Človeški faktor sodnikov se je namreč pogostokrat izkazal za napačnega, za kar teniškim igralcem na največjih ATP-turnirjih ponujajo tri sokolje izzive na niz (plus dodatnega v podaljšani igri). Na igrišču se bo ob žogicah, ki bodo letele izven igrišča, oglasil glas, ki bo zavpil 'out' oz. 'fault'. Delo na igrišču bo opravljal le glavni sodnik.

Morda še najbolj zanimiva sprememba bo pri določanju prestopov pri začetnem udarcu, kjer je v preteklosti že prihajalo do besednih obračunov med teniškimi igralci in sodniki. Zdaj bo to pregledoval sodnik izven igrišča, ki bo morebitne prestope dosodil z uporabo za to posebej namenjenih kamer. Teniški igralci ob novi tehnologiji na voljo ne bodo več imeli možnosti izziva sokoljevega očesa. Bodo pa zato organizatorji zaradi večje transparentnosti in navdušenja občinstva na velikem zaslonu avtomatsko predvajali klice, ki bodo znotraj pet centimetrov od avt črte.

Žreb požel mnogo kritik

Dogodek, ki poteka prvič v zgodovini teniške organizacije ATP, se sicer ni začel po željah organizatorjev. Veliko zgražanja je namreč požel žreb, ki je potekal na meji cenene prireditve v striptiz klubu. Mladi fantje so na odru morali izbrati manekenko, ta pa je nekje pod svojim oblačilom skrivala listek z imenom skupine (A ali B), v kateri bo igralec igral. Prek družbenih omrežjih so se vsule kritike na organizatorje, češ da je žreb bil seksističen in nazadnjaški.

Organizatorji so se že opravičili za neustrezno izvedbo žreba, dodali pa so, da je bila njihova želja, da bi mesto Milano predstavili kot modno prestolnico Evrope. Vse skupaj se jim je dodobra ponesrečilo, kar si lahko ogledate v spodnjem vdelanem videu.