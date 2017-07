VIDEO: Bottas po 'nadčloveškem' startu: Včasih se ti tveganje izplača, Vettel prepričan, da je Finec prehitro startal

Vettel je prepričan, da si je Bottas na startu privozil ključno prednost v bitki za zmago. (Foto: AP)

Valtteriju Bottasu je na startu dirke za VN Avstrije uspel začetek, ki se ga bodo ljubitelji Formule 1 še dolga leta spominjali. Finec je namreč, ko so ugasnile rdeče luči, reagiral v 0.201 sekunde in se pognal s startnega mesta v prvi zavoj. Mnogi dirkači, med njimi tudi Sebastian Vettel, so bili prepričani, da je Bottas prehitro startal, a video posnetki in temeljite analize s strani vodstva dirke in krovne avtomobilistične zveze (FIA), so razkrili, da je bil start povsem "legalen". "Ko se je dirkalnik premikal, rdečih luči ni bilo več in to je glavna stvar. To je bil moj najboljši start, zelo riskanten, ampak, če ti uspe, lahko veliko pridobiš. In meni je to uspelo. Luči se vsakič ugasnejo drugače, variira od dirke do dirke. Čeprav večino časa veš približno, kdaj se bodo ugasnile. Vselej tvegaš, saj tudi malo ugibaš, kdaj se bo to zgodilo. Včasih ti uspe mega start in včasih zamudiš. Danes je bila moja reakcija najboljša doslej," je bil seveda nasmejan Bottas, ko je izvedel, s kakšnimi refleksi je reagiral na startu in si s tem privozil ključno prednost v prvi zavoj, ki je zelo ozek. Tako je do konca dirke tudi zdržal v vodstvu in se kljub močno obrabljenim gumam veselil druge zmage v karieri.

Sebastian Vettel, ki je z drugim mestom še nekoliko povečal svojo prednost v točkovanju svetovnega prvenstva pred Lewisom Hamiltonom, ki je dirko zaključil na četrtem mestu, se sicer z odločitvijo vodstva dirke, da je bil Bottasov start legalen, ne strinja. Nemec je kmalu po startu po radiu obvestil svojo ekipo, da je Mercedesov dirkač prehitro startal in iz garaž so mu sporočili, da bodo njegove besede predali vodstvu dirke in Charliju Whitingu. "Zmotilo me je, saj z mojega zornega kota je bilo videti, kot da je prehitro začel. Prepričan sem v to. Toda nisem jaz zadolžen, da bi sodil o tem. Na koncu dneva temu pač ne verjamem. Ne verjamem in ne bom nikoli verjel. Ne predstavljam si, da ima lahko reakcijski čas 0.2 sekundi. To enostavno ni normalno," je bil po dirki prepričan Vettel. Štirikratni svetovni prvak je očitno prepričan, da je Finec na startu pridobil tisto ključno prednost, ki mu je prinesla zmago. Ferrarijev dirkač je namreč v prvi izjavi po dirki dejal, da če bi dirka trajala še en krog, bi kasnejšega zmagovalca lahko prehitel in se sam veselil pomembne zmage v boju za naslov prvaka. Vettel ima sedaj 171 točk, kar je dvajset več od Lewisa Hamiltona (151) in 35 več od Bottasa (136). Dirkače sicer naslednja dirka čaka že prihodnji konec tedna, ko se bodo za zmago udarili na dirkališču v Silverstonu.