VIDEO: Čarovniški trik? Cormier čudežno opravil tehtanje, nato pa poslal Rumbla v pokoj

Borbe po pravilih MMA (mešane borilne veščine) veljajo za enega najhitreje rastočih borilnih športov na svetu. Po svetu so najbolj znani dogodki, ki jih organizira organizacija UFC. Nič drugače ni bilo na dogodku UFC210, ki je bil na sporedu v ameriškem Buffalu. Za največ zanimanja in najbolj kontroverzen trenutek je pred samo borbo poskrbel Daniel Cormier. Omenjeni borec je namreč na tehtanju čudežno, v pičli minuti izgubil pol kilograma. Ko je prvič stopil na tehtnico je ta namreč pokazala, da je Cormier za pol kilograma pretežek, da bi se lahko boril v poltežki kategoriji (do 93 kg.). S svojim trenerskim štabom se je nato za minuto umaknil v garderobo in ponovno stopil pred novinarje, skrit za brisačo. Na začudenje vseh, je znova stopil na tehtnico in ta je pokazala, da ima pravilno težo, da se lahko bori. Takoj so se pojavile polemike, kaj je storil Cormier, da je prelisičil tehtnico in opravil tehtanje. Posnetki sicer razkrijejo, da je skrit za brisačo nekoliko stopil na prste na nogi in s tem dosegel pravilno težo. "Odšli smo nazaj v garderobo in povedli so mi, da so pravila v New Yorku drugačna in da lahko opraviš ponovno tehtanje dve uri kasneje. Že takrat sem bil optimističen, četudi mi v drugo takoj po prvem tehtanju ne bi uspelo. Dve uri za tem bi zagotovo imel pravo težo. Če bi imel za to tehtnico eno kilo preveč, bi imel čez dve uri pravo težo in bi se lahko boril," je čudežno tehtanje obrazložil Cormier. Dogodki na tehtanju ga sicer niso vrgli s tira, saj je nato v borbi za naslov prvaka premagal Anthonyja "Rumble" Johnsona in ga s tem tudi poslal v pokoj. Cormier se je zmage veselil v drugi rundi, ko je spravil nasprotnika na tla in ga z davljenjem prisilil v predajo.