VIDEO: Dekleti do neprecenljivih izkušenj

Medtem, ko je v deželi na sončni strani Alp govora o polarnem mrazu, temperaturah krepko pod -10 stopinj Celzija, je na Floridi le koledarska zima. Temperature so namreč prek 25 stopinj Celzija, idealne za najboljše odbojkarje na mivki na svetu, da pokažejo kar znajo. Po dnevih za treninge, spoznavanjem s pogoji za igranje, privajanjem na temperature, bodo tisti zares najboljši začeli s turnirjem. Tisti, ki so svojo priložnost iskali v kvalifikacijah za nastop v glavnem delu turnirja pa so z igranjem že začeli oz. s turnirjem zaključili.

Tjaša Jančar in Tjaša Kotnik sta prvič na dosedanji športni poti igrali na petzvezdičnem turnirju. (Foto: 24ur.com)

Med tiste, ki glavnega turnirja ne bodo videli sodita tudi slovenska para, ki sta prispela v Fort Lauderdale. A, kot je pred začetkom turnirja povedal generalni menedžer in trener selektor reprezentance Jasmin Čuturić, zgodnje slovo ne bo nikakršna tragedija. "Za dekleti je namreč to šele prvi turnir 5 zvezdic v karieri, medtem ko sta fanta to raven že začutila,” je pred začetkom turnirja razmišljal Čuturić. Ko je bil opravljen žreb kvalifikacijskih parov je bilo jasno, da bi morali Tjaša Jančar in Tjaša Kotnik odigrati partijo kariere, če bi želeli konkurirati Rusinjama Nadeždi Makroguzovi in Svetlani Kholomini. Izgubili sta z 2:0 v nizih, a ponosni, da sta bogatejši za izjemno izkušnjo, kot jo lahko dobijo le na najmočnejšem turnirju na svetu. "Res nisva odigrali tako, kot bi si želeli, a v uvodnem nizu sva za hip dokazali, česa sva sposobni,” je za 24ur.com povedala Tjaša Kotnik.

Nekoliko bližje drugemu krogu kvalifikacij sta bila Danijel Pokeršnik (ŠD Ludus) in Nejc Zemljak (Beach Volley Ljubljana), ki sta Latvijcema Arnasu Rumseviciusu in Lukasu Kadzailisu, vsilila svojo igro, a bila za hip nezbrana in tekmeca sta ponujeno priložnost pograbila z obema rokama. Po 35 minutah igre je bilo 2:0 (21:15 in 21:18) v nizih za tekmeca.