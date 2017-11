VIDEO: Dimitrovu polfinale, Busta v vlogi zamenjave junaško klonil proti Thiemu

Bolgar Grigor Dimitrov si je na sklepnem turnirju sezone najboljših osmih igralcev sveta v Londonu priigral polfinale, potem ko je premagal Belgijca Davida Goffina s 6:0 in 6:2. Kot prvi si je polfinale v torek zvečer priigral Roger Federer. Malo po 21. uri je bil na sporedu še drugi sredin dvoboj te skupine, pomerila sta se "rezervist" Španec Pablo Carreno-Busta, ki je zamenjal poškodovanega rojaka Rafaela Nadala, in četrtopostavljeni Avstrijec Dominic Thiem. Slednji je po precej napornem boju v treh nizih slavil s 6:3, 3:6 in 6:4 in si tako priboril prvo zmago na turnirju.

Grigor Dimitrov. (Foto: AP)

Izidi drugega kroga:

Skupina Pete Sampras

Dominic Thiem (Avt/4) ‒ Pablo Carreno Busta (Špa) 6:3, 3:6, 6:4;

Grigor Dimitrov (Bol/6) ‒ David Goffin (Bel/7) 6:0, 6:2.

Lestvica:

1. Grigor Dimitrov (Bol/6) 2 2 0 4:1 2*

2. David Goffin (Bel/7) 2 1 1 2:3 1

3. Dominic Thiem (Avt/4) 2 1 1 3:3 1

4. Pablo Carreno Busta (Špa) 1 0 0 0:0 0+

5. Rafael Nadal (Špa/1) 1 0 1 1:2 0

* Opombi: * - v polfinalu, + nadomestil poškodovanega Nadala.