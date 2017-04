VIDEO: V dobrodelnem fondu za 17-letnega dirkača, ki je v nesreči izgubil nogi, zbrali 900.000

Mladi dirkač formule 4 Billy Monger je na dirki na Donnington parku doživel hudo nesrečo, po kateri so mu morali amputirati obe nogi. Britanec je polno hitrostjo zadel v zadek dirkalnika, ki mu je odpovedal motor. V akcijo pomoči mlademu dirkaču so se vključili tudi dirkači najvišjega avtomobilističnega razreda formule 1. Skupno so v sklad za njegovo okrevanje navijači in športniki prispevali že več kot 750 tisoč funtov (blizu 900 tisoč evrov), je poročal londonski Express.



Mladi Britanec je bil več kot 90 minut ujet v razbitinah svojega dirkalnika, pozneje so ga s helikopterjem odpeljali v bolnišnico v Nottinghamu, kjer pa so mu morali zaradi hudih poškodb amputirati obe nogi. Navijači, njegova ekipa in prijatelji so po družabnih omrežjih sprožili akcijo zbiranja finančne pomoči, med drugimi so se odzvali tudi Jenson Button, ki bo konec maja prekinil dirkaški pokoj in za dirko v Monaku spet sedel za volan McLarna, mladi nizozemski up formule 1 Max Verstappen, pa Lewis Hamilton, Nico Rosberg in drugi.

Mladenič se je preko Twitterja zahvalil vsem, ki so mu in mu še vedno pomagajo in stojijo ob strani. Med drugim je zapisal, da se zahvaljuje vsem za pomoč na dirkališču, saj so mu rešili življenje. "Velika hvala vsem, ki ste mi pomagali in rešili življenje, brez vas me ne bi bilo tukaj. Veliki heroj je moja sestra Bonny, ki mi je dala voljo , da se borim naprej. Vrednost, ki se je bom oklepal do konca življenja," je še zapisal mladenič.