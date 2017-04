VIDEO: 'Dokazali, da je slovenski boks dober, kakovosten in gledljiv'

To je bil drugi dogodek v seriji turnirjev Dejan Zavec Boxing Gala. Na prvem so v Ljubljani slovenski boksarji premagali italijanske tekmece s 4:2 v zmagah, v Laškem so bili proti srbskim še malce uspešnejši. Zmagali so na petih od šestih dvobojev, Aljaž Venko je bil izbran za boksarja večera, ob koncu pa je bil zadovoljen Dejan Zavec, pa tudi slovenski boksarji, ki so dobili priložnost za kvalitetne dvoboje.

Slobodan Kačar, Aljaž Venko in Dejan Zavec. (Foto: Miro Majcen)