VIDEO: Đoković našel staro formo, medsebojni obračun čaka Nadala in Federerja

V 3. krogu mastersa je Novak Đoković po dveh urah in 19 minutah s 7:5, 4:6 in 6:1 premagal Juana Martina del Potra in se bo v osmini finala pomeril z Nickom Kyrgiosom (z 2:0 v nizih je premagal Alexandra Zvereva), ki ga je nazadnje presenetljivo izločil v Acapulcu. Srb je kot drugi nosilec trenutno najvišje postavljeni igralec na turnirju, saj je številka 1 Andy Murray izpadel že v 2. krogu, ko ga je premagal 129. igralec sveta Vašek Pospišil.

Roger Federer je v obeh nizih dobil podaljšano igro in izločil Američana Steva Johnsona po uri in pol. V osmini finala ga čaka Rafael Nadal, ki je s 6:3, 7:5 premagal Fernanda Verdasca. Dvoboj Švicarja in Španca bo prvi po finalu OP Avstralije v Melbournu, ko je po petih nizih zmagal Federer.

V ženskem delu turnirja je presenečenje pripravila Rusinja Elena Vesnina, ki je v četrtem krogu izločila drugo igralko sveta in drugo nosilko, Nemko Angelique Kerber.

Izidi Indian Wells:

moški, 3. krog:

Malek Jaziri (Tun) - Taylor Fritz (ZDA) 6:4, 3:6, 6:3;

Jack Sock (ZDA/17) - Grigor Dimitrov (Bol/12) 3:6, 6:3, 7:6 (7);

Donald Young (ZDA) - Lucas Pouille (Fra/14) 6:4, 1:6, 6:3;

Kei Nishikori (Jap/4) - Gilles Muller (Luk/25) 6:2, 6:2;

Rafael Nadal (Špa/5) - Fernando Verdasco (Špa/26) 6:3, 7:5;

Roger Federer (Švi/9) - Steve Johnson (ZDA/24) 7:6 (3), 7:6 (4);

Nick Kyrgios (Avs/15) - Alexander Zverev (Nem/18) 6:3, 6:4;

Novak Đoković (Srb/2) - Juan Martin del Potro (Arg) 7:5, 4:6, 6:1;



ženske, 4. krog:

Karolina Pliškova (Češ/3) - Timea Bacsinszky (Švi/15) 5:1 - predaja;

Garbine Muguruza (Špa) - Elina Svitolina (Ukr) 7:6 (5), 1:6, 6:0;

Anastazija Pavljučenko (Rus/19) - Dominika Cibulkova (Slk/5) 6:4, 3:6, 6:2;

Svetlana Kuznecova (Rus/8) - Caroline Garcia (Fra/21) 6:1, 6:4;

Caroline Wozniacki (Dan/13) - Madison Keys (ZDA/9) 6:4, 6:4;

Kristina Mladenovic (Fra/28) - Lauren Davis (ZDA) 6:3, 6:3;

Venus Williams (ZDA/12) - Peng Shuai (Kit) 3:6, 6:1, 6:3;

Elena Vesnina (Rus/14) - Angelique Kerber (Nem/2) 6:3, 6:3