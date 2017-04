VIDEO: Evans v presenetljivem vodstvu na reliju po Argentini, Ostberg že skoraj minuto zadaj

Na peti dirki sezone svetovnega prvenstva je bil Valižan Elfyn Evans najboljši že po petih hitrostnih preizkušnjah in je vodstvo obdržal do konca dneva. Svetovni prvak Sebastien Ogier, ki z 88 točkami tudi vodi v skupnem seštevku SP, je s petega mesta nekoliko napredoval, vendar in je zaostanek za Evansom iz 41 sekund kar precej povečal. Ogier je dobil le uvodno hitrostno preizkušnjo, Thierry Neuville deveto, Novozelandec Hayden Paddon (Hyundai), ki je skupno sedmi, je bil najboljši v osmi, ostalih šest HP pa je dobil Evans.

"Za mano je zelo pozitiven dan. Veselimo se v celotni moji ekipi. Toda do nedelje je še dolga pot, težko bo. Sam bom dirko nadaljeval tako, kot da današnjega dneva sploh ne bi bilo. Začel bom iz ničle in skušal voziti kar najbolj natančno in hitro," je po hitrostnih preizkušnjah, ki so potekale po težkem in skalnatem terenu, dejal 28-letni Evans.

Do konca relija v okolici Ville Carlosa Paza sta še dva tekmovalna dneva.