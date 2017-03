VIDEO: Federer se proti del Potru ni utrudil, Kyrgios izločil Karlovića

Key Biscayne na Floridi gosti teniški masters serije 1000, kjer je zbrana večina najboljših igralcev na svetu. Prvi nosilec je Švicar Stan Wawrinka, ki je brez večjih težav z 2:0 v nizih izločil Tunizijca Maleka Jazina. Največ so gledalci pričakovali od dvoboja Rogerja Federerja in Juana Martina del Potra, a je Švicar trenutno v izvrstni formi (nazadnje osvojil masters v Indian Wellsu) in se je prebil v osmino finala le po uri in 21 minutah. Dvoboj je dobil z 2:0 v nizih, prvega s 6:3, drugega s 6:4. Federer je nazadnje na tem tunirju slavil pred 11 leti, leta 2006, ko je v finalu premagal Hrvata Ivana Ljubičića, ki je zdaj njegov trener.

Bolj se je moral potruditi Avstralec Nick Kyrgios, ki je šele po podaljšani igri v odločilnem tretjem nizu premagal Hrvata Iva Karlovića (6:4, 6:7 (4), 7:6 (2)). Federerja v osmini finala čaka Španec Roberto Bautista-Agut, Wawrinko Nemec Alex Zverev, Kyrgios pa se bo pomeril z Belgijcem Goffinom. V konkurenci sta še tudi Španec Rafael Nadal (peti nosilec), katerega čaka Francoz Nicolas Mahut, drugi nosilec Kei Nišikori pa bo na poti za preboj v četrtfinale moral premagati Argentinca Delbonisa.

Izidi:

Tomas Berdych (Češ/10) - Gilles Müller (Luk) 6:3, 6:4;

Roberto Bautista Agut (Špa/14) - Sam Querrey (ZDA) 3:6, 6:2, 6:3;

Stan Wawrinka (Švi/1) - Malek Jaziri (Tun) 6:3, 6:4;

Alexander Zverev (Nem) - John Isner (ZDA) 6:7 (5), 7:6 (7), 7:6 (5);

Nick Kyrgios (Avs/12) - Ivo Karlović (Hrv) 6:4, 6:7 (4), 7:6 (2);

David Goffin (Bel/8) - Diego Schwartzman (Arg) 4:6, 6:3, 7:5;

Roger Federer (Švi/4) - Juan Martin del Potro (Arg) 6:3, 6:4;

Adrian Mannarino (Fra) - Borna Čorić (Hrv) 6:4, 2:6, 7:6 (3).