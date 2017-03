VIDEO: Federer in Sock za 'krono v Indian Wellsu, pri ženskah ruski dvoboj

V finalu teniškega turnirja v Indian Wellsu bosta igrali Rusinji Svetlana Kuznjecova in Jelena Vesnina. Kuznjecova, osma nosilka, je v polfinalu izločila tretjo nosilko Karolino Pliškovo s 7:6 (5) in 7:6 (2), Vesnina pa je bila boljša od Kristine Mladenović iz Francije s 6:3 in 6:4.