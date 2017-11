VIDEO: Goffin prvič v življenju premagal vzornika Federerja in se uvrstil v finale

Osmi igralec sveta, 26-letni David Goffin, je prvič v karieri premagal svojega velikega vzornika, devet let starejšega Rogerja Federerja. To mu je uspelo šele v sedmem poskusu oziroma pet let po prvem dvoboju. Belgijec je na tem turnirju premagal tako vodilnega tenisača na svetu, Španca Rafaela Nadala, kot Federerja, ki bo sezono šestič v karieri končal na drugem mestu. Federer je tako ostal brez sedmega naslova na zaključnih mastersih in končal sezono, v kateri je osvojil grand slama v Avstraliji in Wimbledonu ter trikrat zmagal na mastersih 1000 v Indian Wellsu, Miamiju in Šanghaju. Na zaključnem turnirju si bodo udeleženci razdelili kar osem milijonov dolarjev.

Med dvojicami sta prva finalista Poljak Lukasz Kubot in Brazilec Marcelo Melo, tudi sicer prva igralca sveta. Gladko sta premagala ameriško-novozelandsko navezo Ryan Harrison/Michael Venus (6:1, 6:4).

Izid, polfinale:

David Goffin (Bel/7) - Roger Federer (Švi/2) 2:6, 6:3, 6:4.