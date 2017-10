VIDEO: Garcia ustavila novo prvo igralko sveta, španski dan v Pekingu zaokrožil Nadal, Goffin slavil v Tokiu

Belgijec David Goffin, 11. igralec s teniške lestvice ATP, je osvojil 1,6 milijona dolarjev vreden turnir v Tokiu. V finalu je v dveh nizih s 6:3 in 7:5 premagal Francoza Adriana Mannarina, 31. igralca sveta, in se po Shenzenu veselil še drugega naslova v dveh tednih. Skupno je 26-letnik osvojil četrti turnir v karieri in drugega to sezono, tako da se bo v ponedeljek na lestvici vrnil med elitno deseterico svetovnega tenisa; povzpel se bo na deseto mesto. V sezoni pa je ta čas na osmem mestu in ima lepe možnosti, da se uvrsti na sklepni masters sezone najboljše osmerice, ki bo od 12. do 19. novembra v Londonu.

Caroline Garcia pa je zmagovalka teniškega turnirja WTA v Pekingu z nagradnim skladom 6,38 milijona dolarjev. Francozinja je v finalu brez izgubljenega niza premagala Romunko Simono Halep s 6:4, 7:6 (3) za svoj peti naslov na turnirjih serije WTA. Garcia je osvojila svoj še drugi turnir v razmaku manj kot enega tedna, potem ko je slavila v Wuhanu.

Triindvajsetletna Garcia, ki na turnirju v Pekingu ni bila med nosilkami, ni premagala le druge nosilke na turnirju, ampak je skalp še večji, saj je premagala novopečeno številko 1 ženskega tenisa. Halepova je namreč z uvrstitvijo v finale prevzela prvo mesto na lestvici WTA, na tem mestu bo v ponedeljek uradno zamenjala Španko Garbine Muguruzo. Romunka je v prvem polfinalu premagala Latvijko Jeleno Ostapenko s 6:2 in 6:4, Francozinja pa je bila s 6:3 in 7:5 boljša od Čehinje Petre Kvitove.

Garcia, ki bo na ponedeljkovi svetovni računalniški jakostni lestvici prevzela 15. mesto, je vpisala svoj peti turnir WTA, pred Pekingom in Wuhanom je bila najboljša v Bogoti (2014), Strasbourgu in na Majorki (2016).