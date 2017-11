VIDEO: Dimitrov do uspeha kariere, njegov je zaključni turnir sezone v Londonu

Za napredno uporabo našega novega predvajalnika priporočamo Adobe Flash Player 9, ki omogoča celozaslonski ogled in najboljšo kvaliteto videa.Priporočamo najnovejšo različico Adobe Flash Player verzije 9, ki si ga lahko brezplačno naložite tukaj

Grigor Dimitrov (Foto: AP)

Avstralec John Peers in Finec Henri Kontinen sta v finalu dvojic na zaključnem teniškem turnirju v Londonu s 6:4 on 6:2 premagala prva nosilca Lukasza Kubota iz Poljske in Marcela Mela iz Brazilije ter s tem ubranila naslov. Po 70 minutah finala sta zaslužila 450.000 ameriških dolarjev, poraženca pa si bosta razdelila 262.000 dolarjev.

Izida, finale:

posamezno:

Grigor Dimitrov (Bol/6) - David Goffin (Bel/7) 5:7, 6:4, 6:3.

dvojice:

Henri Kontinen/John Peers (Fin/Avs/) - Lukasz Kubot/Marcelo Melo (Pol/Bra/1) 6:4, 6:2.