VIDEO: Halepova do pekinškega finala in prvega mesta na lestvici WTA, Nadal bo lovil šesti letošnji naslov

V finalu turnirja ATP v Pekingu bosta igrala prvi igralec sveta Španec Rafael Nadal in Avstralec Nick Kyrgios, 19. tenisač na svetu. Nadal se bo potegoval za 75. naslov v karieri in šestega letos, za 22-letnega Avstralca bo to drugi nastop v finalu letos, v vitrinah pa ima doslej tri pokale. Nadal je v polfinalu premagal Bolgara Grigorja Dimitrova s 6:3, 4:6 in 6:1, Kyrgios pa je bil v dveh nizih boljši od Nemca Alexandra Zvereva (6:3, 7:5).

Romunka Simona Halep in Francozinja Caroline Garcia sta se uvrstili v veliki finale v ženski konkurenci. Drugopostavljena Romunka je v prvem polfinalu premagala Latvijko Jeleno Ostapenko s 6:2 in 6:4, Francozinja pa je bila s 6:3 in 7:5 boljša od Čehinje Petre Kvitove. Halepova je z uvrstitvijo v finale prevzela prvo mesto na lestvici WTA, na tem mestu je zamenjala Španko Garbine Muguruzo.

"Hvala vam. Gotovo je to najboljši dan v mojem življenju," je bila vzhičena Romunka, ki je prvič prišla prav na vrh računalniške lestvice. "Sanje so se zdaj uresničile. Celotno delo, ki sem ga vložila v tem letu, vse, vsak izziv in vsaka želja. Res sem presrečna, da mi je to uspelo. Zame je to čaroben dan. Želim se ga le maksimalno naužiti," dodaja Halepova.

Izidi, polfinale:

- ATP:

Rafael Nadal (Špa/1) ‒ Grigor Dimitrov (Bol/3) 6:3, 4:6, 6:1;

Nick Kyrgios (Avs/8) ‒ Alexander Zverev (Nem/2) 6:3, 7:5.

- WTA:

Simona Halep (Rom/2) ‒ Jelena Ostapenko (Lat/9) 6:2, 6:4;

Caroline Garcia (Fra) ‒ Petra Kvitova (Češ/12) 6:3, 7:5.