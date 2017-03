VIDEO: Hitro slovo številka 1: Pospisil 'šokiral' Murrayja

Andy Murray je na turnir prišel po osvojenem naslovu v Dubaju, puščavski Indian Wells pa mu očitno ne leži, saj je bil tam najvišje leta 2009, ko ga je v finalu premagal Španec Rafael Nadal. "Ne vem natančno, zakaj se mi to tu dogaja, sami treningi potekajo tako kot drugje. Kakšno leto sem sicer tudi uspešen, se mi pa tukaj pogosto dogaja, da nisem in mi igra nikakor ne steče," je pojasnil Murray. Britanec je v prvem nizu dvakrat odvzel servisa tekmecu, po zaostanku z 2:4 pa je Pospišil dobil šest zaporednih iger in Murray je šele v drugem nizu uspel izenačiti na 2:2.





Andy Murray (Foto: AP)

V podaljšani igri drugega niza je Murray napravil eno od sedmih dvojnih napak pri servisu v dvoboju in tekmec je povedel s 3:1. Murray je v nadaljevanju še rešil prvo zaključno žogico za zmago Vaska Pospišila, ki pa je bil po svojem servisu nato uspešen in se veselil odmevne zmage. "Zavedal sem se, da imam dovolj sposobnosti in znanja, da pridem do tega dosežka. Toda to tudi uresničiti na igrišču, seveda, to je druga pesem. Začel nisem najbolje, toda bolj se je bližal konec, bolje sem igral. Sedaj bom skušal to nadaljevati tudi na drugih dvobojih," je pojasnil 26-letni kanadski reprezentant, nekdanji zmagovalec Wimbledona med pari, po najodmevnejši posamični zmagi doslej.



Izidi, Indian Wells:

- ATP (7,9 mio USD):

- 2. krog:

Vasek Pospisil (Kan) - Andy Murray (VBr/1) 6:4, 7:6 (5);

Dušan Lajović (Srb) - Feliciano Lopez (Špa) 6:2, 4:6, 7:6 (2);

Pablo Carreno-Busta - Peter Gojowczyk (Nem) 7:5, 6:2;

Roberto Bautista Agut (Špa/16) - Adrian Mannarino (Fra) 7:5, 6:2;

David Goffin (Bel/11) - Karen Hahanov (Rus) 6:4, 3:6, 6:3;

Albert Ramos Vinolas - Damir Džumhur (BiH) 6:4, 5:7, 7:5;

Pablo Cuevas - Martin Kližan (Slk) 7:6 (3), 7:6 (5);

Fabio Fognini (Ita) - Jo-Wilfried Tsonga (Fra/7) 7:6 (4), 3:6, 6:4;

Stanislas Wawrinka (Švi/3) - Paolo Lorenzi (Ita) 6:3, 6:4;

Philipp Kohlschreiber (Nem) - Aleksandr Dolgopolov (Ukr) 6:7 (3), 1:1, predaja;

Yoshihito Nishioka (Jap) - Ivo Karlović (Hrv) 6:4, 6:3;

Tomas Berdych (Češ/13) - Bjorn Fratangelo (ZDA) 7:6 (4), 6:4;

Gael Monfils (Fra/10) - Darian King (Bar) 3:6, 6:0, 6:1;

John Isner (ZDA) - Mihajil Kukuškin (Kaz) 7:6 (0), 7:6 (6);

Mischa Zverev (Nem) - Joao Sousa (Por) 6:4, 6:3;

Dominic Thiem (Avt/8) - Jeremy Chardy (Fra) 6:2, 6:4;



- WTA (7 mio USD):

- 2. krog:

Madison Keys (ZDA/9) - Mariana Duque (Kol) 6:1, 7:5;

Naomi Osaka (Jap) - Zhang Shuai (Kit) 6:4, 6:2;

Katerina Siniakova (Češ) - Carla Suarez (Špa) 6:3, 7:5;

Caroline Wozniacki (Dan/13) - Magda Linette (Pol) 6:3, 6:0;

Julia Goerges (Nem) - Samantha Stosur (Avs/16) 4:6, 6:4, 6:4;

Kristina Mladenovic (Fra) - Annika Beck (Nem) 6:0, 7:5;

Simona Halep (Rom) - Donna Vekić (Hrv) 6:4, 6:1;

Agnieszka Radwanska (Pol/6) - Sara Sorribes (Špa) 6:3, 6:4;

Peng Shuai (Kit) - Ana Konjuh (Hrv) 6:4, 6:2;

Venus Williams (ZDA/12) - Jelena Janković (Srb) 1:6, 7:6 (5), 6:1;

Jelena Vesnina (Rus/14) - Shelby Rogers (ZDA) 6:4, 7:5;

Timea Babos (Mad) - Varvara Lepchenko (ZDA) 4:6, 7:6 (2), 6:2;

Pauline Parmentier (Fra) - Julija Putinceva (Kaz) 6:2, 6:3;

Angelique Kerber (Nem/2) - Andrea Petkovic (Nem) 6:2, 6:1.