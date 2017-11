VIDEO: Houston slavi prvaka lige MLB, prvič v zgodovini je to uspelo moštvu iz Teksasa

Ključna se je izkazala začetna prednost, ko so igralci Houstona po dveh menjavah povedli v Los Angelesu na stadionu Dodger s 5:0 in prednost zadržali do konca. Junak večera je bil spet George Springer, ki je postal šele tretji igralec v zgodovini, ki je v letošnji finalni seriji dosegel pet tako imenovanih "home runov", pred njim je to uspelo le Reggieju Jacksonu leta 1977 in Chasu Utleyju leta 2009. Springer je dobil nagrado za najkoristnejšega igralca finalne serije (MVP).

To ni le prvi naslov prvaka lige MLB (Major League Baseball) za Astros v klubski zgodovini, ampak je obenem tudi prvič, da je World series osvojila ekipa iz Teksasa. Letošnji finale v enem najbolj priljubljenih športov v ZDA je bil že 113. po vrsti. Houston Astros, ki so se ligi pridružili leta 1962, so osvojili prvo lovoriko v 55-letni klubski zgodovini. V finalu so nastopili šele drugič po letu 2005, ko so jih ugnali Chicago White Sox.

Los Angeles Dodgers so bili na papirju precej bolj izkušena ekipa in v vlogi favorita, saj so zaigrali že v svojem 19. finalu, a so ostali brez tako želenega sedmega naslova, prvega po letu 1988, ko so do letos tudi zadnjič nastopili v finalu.

Houston Astros so osvojili naslov prvaka lige MLB. (Foto: AP)

Zadnjih 10 prvakov lige MLB:

2017: Houston Astros

2016: Chicago Cubs

2015: Kansas City Royals

2014: San Francisco Giants

2013: Boston Red Sox

2012: San Francisco Giants

2011: St. Louis Cardinals

2010: San Francisco Giants

2009: New York Yankees

2008: Philadelphia Phillies