VIDEO: Igra milimetrov Kittlu, ki je prišel do 'hat-tricka' na letošnjem Touru, Froome ostaja rumen

Marcel Kittel je po fotofinišu prišel do tretje etapne zmage na 104. izvedbi dirke po Franciji. (Foto: AP)

Nemec Marcel Kittel (Quick-Step) je zmagal v ciljnem sprintu sedme etape kolesarske dirke po Franciji, ki je potekala med mestoma Troyes in Nuits-Saint-Georges (213,5 km), kar je njegova druga zaporedna etapna zmaga. Po fotofinišu je bil drugi Norvežan Edvald Boasson Hagen, tretji pa Avstralec Michael Matthews. Branilec lanske skupne zmage Britanec Chris Froome je zadržal vodstvo v skupnem seštevku po dokaj mirni etapi, ki jo je preživel v glavniki, ki je tako kot sicer v sorazmerno nezahtevnih etapah brez težav šest kilometrov pred ciljem ujela četverico ubežnikov, ki je bila v ospredju prek 200 kilometrov. "Pred etapo je bilo izrečenih veliko besed o morebitnem vetru, toda za našo ekipo ni bilo težav in smo vse moči usmerili nadaljevanje dirke in predvsem na pomembna naslednja dneva ter gorski etapi. Ne glede na to, da je bila etapa videti nezahtevna, pa ni tako. Vedno moraš ostati v ospredju, četudi gre za dokaj ravninske etape," je menil Froome. Ta ima skupno pred drugouvrščenim Britancem Geraintom Thomasom (Sky) še vedno 12 sekund prednosti in še dve več pred Italijanom Fabiom Arujem (Astana) na tretjem mestu.

Sprva po prihodu v cilj ni bilo moč določiti zmagovalca, šele po ogledu videoposnetkov je bilo jasno, da je z najmanjšo možno prednostjo 12 stotink slavil Kittel, ki je zmagal že na drugi in šesti etapi letošnje francoske pentlje ter je s tem zabeležil dvanajsto zmago. S tem je izenačil nemški rekord Erika Zabela. Med najbolj razočaranimi po etapi je bil Hagen, saj je bilo videti, da bo sicer zanesljivo zmagal, na koncu pa so ga od tega cilja ločili milimetri. Primož Roglič je v razmiku dvajsetih kilometrov dvakrat padel in se ni uspel vrniti v glavnino, ki je v cilj prišla v času zmagovalca. Nastop je lahko končal, bil je na 181. mestu kot zadnji Slovenec, najboljši pa je bil Grega Bole na 19. mestu. Skupno je na 39. mestu Janez Brajkovič, 56. je Primož Roglič, 130. Grega Bole in 177. Borut Božič.