VIDEO: Julija Görges osvojila Moskvo

Julia Görges (Foto: AP)

Julia Görges je s tem uspehom prišla do svojega tretjega posamičnega turnirja v karieri, dvoboja pa je bilo konec po uri in šestih minutah. Igralki sta se sicer na medsebojnih dvobojih srečali že petič, Nemka je bila boljša tretjič. "Preprosto se počutim odlično. Zelo trdo sem delala za ta uspeh, zelo sem vesela in polna čustev. Hkrati mi ogromno pomeni, da lahko ta uspeh delim s svojo tokratno nasprotnico. Drugič sem nastopila tukaj in prav gotovo se bom vrnila drugo leto in skušala ubraniti naslov," je po zmagi dejala Görgesova, ki je posegla po prvem turnirskem naslovu to sezono.

Izid, finale:

Julia Görges (Nem/7) - Darja Kazatkina (Rus) 6:1, 6:2.