VIDEO: Jurišić odpihnil črnogorskega 'psihopata', Ljutić zmagovito v pokoj

Izidi:

Do 66 kg: Ricard Dolenc (Slo) vs. Dušan Salkanović (Srb)

Do 66 kg: Rok Krušič (Slo) vs. Veldin Rižvanović (BiH)

Do 66 kg: Nejc Preložnik (Slo) vs. Nikola Ivković (BiH)

Do 66 kg: Tilen Kolarič (Slo) vs. Marinko Zarubica (Crg)

Do 70 kg: Alen Kapič (Slo) vs. Nino Škrijelj (Crg)

Do 77 kg: Miro Božič (Slo) vs. Miloš Marković (Srb)

Do 77 kg: Jasmin Memovič (Slo) vs. Raša Vuković (Srb)

Do 84 kg: Adam Kapič (Slo) vs. Danijel Arandjelković (Srb)

Do 84 kg: Aljaž Vrhovnik (Slo) vs. Radovan Petrović (Srb)

Do 84 kg: Ivan Karačić (Slo) vs. Miloš Janičić (Črg)

Do 100 kg: Luka Podkrajšek (Slo) vs Djordje Jovičić (Srb)

Do 64 kg (K-1): Redžo Ljutić (Slo) vs. Darko Knežević (Srb)

Do 77 kg: Uroš Jurišić (Slo) vs. Vaso Bakočević (Črg)